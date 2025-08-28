Óscar Pareja cuestiona arbitraje en Semifinales ante Inter Miami: “No merecíamos esto”

Inter Miami dejó en el camino a Orlando City en las Semifinales de la Leagues Cup y ahora peleará por su segundo título en el torneo. Sin embargo, el partido estuvo envuelto en polémica, misma que el entrenador de los leones no dudó en cuestionar.

Las decisiones arbitrales en la segunda mitad fueron determinantes en el triunfo del conjunto local, que se apoyó en un doblete de Lionel Messi para avanzar a la siguiente ronda. Al término del encuentro, el entrenador de Orlando City, Óscar Pareja, mostró su inconformidad con el arbitraje y aseguró que su equipo no merecía ese desenlace.

Cuestionó el arbitraje | AP

“Yo no quiero venir acá a llorar, es lo menos que quiero, porque ese grupo de jugadores que tenemos, no merecíamos eso. Yo no vengo acá a llorar”, señaló Pareja. “Ciertas decisiones y acciones fuera del campo afectaron al equipo. La tarjeta amarilla a Brekalo no fue amarilla y muchas de esas decisiones afectaron el partido en general. En el primer tiempo lo hicimos muy bien, controlamos las acciones, pero en el segundo tiempo esas decisiones nos afectaron, creo que es obvio”, añadió.

Considera que fueron perjudicados | MEXSPORT

Inter Miami responde a las críticas de Orlando City

Tras las declaraciones de Pareja, el asistente técnico de Javier Mascherano, Javier Morales, defendió el trabajo del árbitro y destacó el nivel mostrado por su equipo en la segunda mitad. “Esto es futbol, cuando un equipo gana y otro pierde, así es el deporte"

Morales también elogió la actuación de Lionel Messi, quien fue determinante pese a llegar con poco tiempo de preparación. “De Leo ya no hay palabras. Un jugador que prácticamente entrenó dos o tres días, hoy jugó 90 minutos creando situaciones y anotando goles. Todos sabemos lo que representa, es un privilegio tenerlo aquí y para la gente también. La afición de Miami puede venir a verlo y disfrutarlo. Para nosotros es un honor y es el mejor de la historia”, concluyó.

Elogió a Messi | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así se jugará la Final de la Leagues Cup