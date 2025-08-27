¡El GOAT! Lionel Messi, con un doblete, lleva a Inter Miami de vuelta a la Final de Leagues Cup

Lionel Messi lleva al Inter Miami a la final. Se llevó a cabo la primera Semifinal de la Leagues Cup en el que las Garzas eliminaron a Orlando City. En un duelo espectacular para seguir con vida en este importante torneo, el Inter se quedó con el triunfo con marcador de 3 tantos a 1 para llegar a una nueva Final del evento.

Desde los primeros minutos se generaban jugadas de peligro, aunque predominaba el tema defensivo, pues ambos equipos se colocaban de buena forma para evitar que les llegara el primer tanto en contra y parecía que el primer tiempo se iría sin goles en el duelo.

Orlando se adelantó | AP

Sin embargo, cuando agonizaba el partido, llegó el tan ansiado tanto para los de Orlando, ya que Marco Pasalic pudo poner el primero de este duelo, llevado a su equipo a descansar con ventaja.

En la segunda parte, el Inter creció considerablemente, generando una gran cantidad de oportunidades, pues su rival ya solo buscaba defenderse de buena manera, teniendo a casi todos sus jugadores cubriendo su área.

Igualó desde los 11 pasos | X @InterMiami

En esta parte destacó la figura de Lionel Messi, quien pudo marcar un doblete para llevar a su equipo a la gran final de este torneo.

Al minuto 77 Messi marcó desde los 11 pasos para empatar el juego, mientras que al 88 marcó su doblete para definir la diferencia en este duelo. Cuando agonizaba el partido, llegó el tercer tanto pues Telasco Segovia marcó el tercero y así acabó esta historia.

Marcó un doblete | x

INTER POR SU SEGUNDA CORONA

Ahora, el Inter Miami ya se encuentra en la gran final y estará buscando su segunda corona de este evento, pues hay que recordar que en el 2023 lograron quedarse con el título de la Leagues Cup tras vencer a Nashville.