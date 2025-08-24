¡Joya internacional! Delantero del Inter de Miami quiere jugar para la Selección Mexicana

Una de las posiciones más complicadas de encontrar en el futbol mexicano es en la delantera y el Tri tienen en sus manos la posibilidad de ‘robar’ a uno de los talentos juveniles más grandes que tiene toda la Concacaf en este momento: Bryan Destin, delantero del Inter de Miami.

Bryan Destin, delantero del Inter de Miami | IG: intermiamicfii

De acuerdo a información revelada por Fernando Herrera, el juvenil de apenas 19 años del Inter de Miami, Bryan Destin, tiene como deseo jugar para la Selección Mexicana, esto pese actualmente representar a Haití y ser pretendido también por los Estados Unidos.

¿Quién es Bryan Destin, la joya que quiere jugar para México?

Bryan Destin nació el 26 de febrero del 2006 en Haití, pero diferentes circunstancias de la vida lo llevaron a los Estados Unidos desde muy joven, país donde fue adoptado por una familia mexicana, razón por la que el centro delantero quiere representar al Tri.

Actualmente Bryan Destin pertenece al Inter de Miami de Lionel Messi, sin embargo, el joven delantero aún no hace su debut como profesional y solamente tiene participación en la MLS NEXT Pro, categoría de desarrollo donde juegan las filiales de los equipos estadounidenses.

Bryan Destin quiere jugar para México | IG: intermiamicfii

Arreglando sus papeles

La misma fuente indica que Bryan Destin ya se encuentra tramitando su pasaporte mexicano y en cuanto este quede en regla, estará disponible para ser llamado por la Selección Mexicana y comenzar a representar al Tri en categorías menores.

Además de representar a México, el plan a corto plazo de Bryan Destin y su agencia es dar el salto a Europa, por lo que podría dejar al Inter de Miami para probar suerte en el viejo continente.

Actualmente juega para Haití | IG: intermiamicfii

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TV AZTECA APUNTA A TENER EL MUNDIAL EN SUS PANTALLAS; ESTE SERÍA EL PLAN