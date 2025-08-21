¡Escándalo en la Leagues Cup! Árbitro se arrepiente de expulsar a jugar del Galaxy en el juego contra Pachuca

Los Cuartos de Final de la Leagues Cup dio muchas cosas de qué hablar, pues no solo significó el adiós de los equipos mexicanos en el torneo internacional, sino que hubo un par de situaciones que llamaron la atención de las cámaras.

Derrota de Pachuca en Leagues Cup | MEXSPORT

¿El silbante no quiso expulsar a un jugador del local?

Durante el segundo tiempo del juego entre Galaxy y Pachuca, el equipo de los Ángeles llevaba la ventaja de dos a cero lo que significaba su pase a semis, sin embargo, los Tuzos de Jaime Lozano empezó a reaccionar en la última media hora.

Durante una disputa a mitad de cancha, el central del Galaxy, Cerrillo, soltó un manotazo al jugador de Pachuca, Victor Guzmán, lo que debió ser considerado como agresión y por ende, tuvo que ser sancionado con tarjeta amarilla. Lo inverosímil de la noche vino después, pues el árbitro Oshane Nation, sacó la tarjeta amarilla de su bolsillo y tras revisar que el jugador ya estaba amonestado, guardó la tarjeta en el bolsillo.

Cuartos de Final de la Leagues Cup | MEXSPORT

Ante la situación, jugadores de los Tuzos se lanzaron sobre el central, desconcertados y molestos le pedían la tarjeta, sin embargo, el silbante se negó rotundamente y continúo el juego.

Sin duda, este acto le dio la vuelta al mundo, no solo por la acción de volver a guardar la tarjeta, sino también porque fue evidente la manera en la que el árbitro revisaba los nombres de los amonestados, cosa nunca antes vista en el deporte del balompié.

Leagues Cup | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Partidos de hoy 21 de agosto