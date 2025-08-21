Presidente de Chile califica de “linchamiento” los violentos incidentes en Copa Sudamericana

El partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado el miércoles 20 de agosto de 2025 en el Estadio Libertadores de América, quedó marcado por una ola de violencia que dejó heridos graves y casi un centenar de detenidos. Las imágenes de los enfrentamientos generaron conmoción en Sudamérica y motivaron la reacción inmediata del presidente chileno, Gabriel Boric.

Así calificó el presidente de Chile la pelea de aficionados

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario fue contundente al condenar lo ocurrido. “Inaceptables y linchamiento de chilenos; lo sucedido entre las hinchadas está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”, señaló Boric, responsabilizando también a la organización del encuentro por no prevenir los disturbios.

El presidente recalcó que bajo ninguna circunstancia puede justificarse la brutalidad registrada contra los hinchas de Universidad de Chile. Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de extrema violencia, con agresiones físicas, despojo de pertenencias e incluso humillaciones públicas, lo que reforzó el llamado de Boric a rechazar categóricamente este tipo de hechos.

Esto dijo el embajador de Chile en Argentina sobre el conflicto

En su intervención, el jefe de Estado informó que instruyó al embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, para acompañar de cerca la situación de los detenidos y de los heridos. “Nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas, garantizar su atención médica y velar por que se respeten sus derechos”, remarcó.

La reacción presidencial dejó en claro que Chile exigirá explicaciones y medidas tras lo sucedido en Avellaneda. Los incidentes no solo empañaron el espectáculo deportivo, sino que también abrieron un debate sobre la seguridad en los estadios sudamericanos y la responsabilidad de los organizadores en partidos de alto riesgo.

