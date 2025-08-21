"De milagro no hay muertos": Presidente de U de Chile sobre violencia en juego vs Independiente

Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, confirmó que no hay aficionados muertos tras los actos violentos ocurridos durante el partido de Copa Sudamericana contra Independiente en el Estadio Libertadores de América.

El dirigente chileno también dio detalles sobre el estado de salud de los heridos y aseguró que solo cuatro permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave.

AP

"Lo de ayer fue una tragedia, de milagro no hay muertos. Habían 12 personas hospitalizadas, hoy solo quedan cuatro y lo más probable es que hoy se les dé de alta a dos más. De las otras dos personas, una está muy grave, pero está mejorando y evolucionando bien", dijo a los medios tras visitar a los lesionados.

Partido pasa a segundo término

Asimismo, Clark señaló que el club ahora mismo está enfocado en la recuperación de las personas afectadas y dijo que lo que suceda con el resultado del partido pasa a segundo plano.

AP

No obstante, aclaró que que Universidad de Chile si verá pos sus intereses una vez que sus hinchas estén sanos y recuperados.

"Nuestro foco ahora está en cuidar a nuestras personas y después veremos qué es lo que pasa con el partido, lo futbolístico pasa a segundo plano. Una vez que tengamos a nuestra gente sana y tranquila, vamos a ver qué hacer; vamos a defender los intereses del club".

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Jugadores de la Universidad de Chile lanzan comunicado tras violencia en el duelo ante Independiente