Jugadores de la Universidad de Chile lanzan comunicado tras violencia en el duelo ante Independiente

Las escenas en el Estadio Libertadores de América dejaron a los aficionados indignados, debido a la violencia excesiva en las gradas durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile. Tras ello, los jugadores del club visitante se pronunciaron al respecto.

AP

Plantel de la U de Chile se pronuncia al respecto de la violencia

En redes sociales, todos los jugadores de la Universidad de Chile publicaron un comunicado, en el que externa su preocupación por lo sucedido, además de separar lo deportivo con el bienestar de los aficionados que acudieron al estadio.

“Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente. Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos

No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”, se lee en el comunicado.

CAPTURA

¿Cuántos fallecidos hay tras violencia en el Independiente vs U de Chile?

Hasta ahora, los informes oficiales no declaran fallecidos, pero sí 10 heridos y 90 detenidos. La situación entristece al mundo del futbol y los aficionados la condenan para que no se repita en ningún otro espacio deportivo.

AP

También te puede interesar: Tunden a periodista argentino por 'culpar' a afición de la U de Chile de comenzar violencia ante Independiente