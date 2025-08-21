Estudiantes de La Plata se mete entre los ocho mejores de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata hizo valer el gol anotado en el partido de Ida y consiguió su clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores tras igualar 0-0 con Cerro Porteño.

El tanto de penal de Santiago Ascacíbar en los instantes finales del encuentro disputado la semana pasada en Asunción fue suficiente para que el equipo argentino se metiera entre los ocho mejores del torneo.

Ya están en cuartos | AP

“No se jugó bien, no pudimos dominar como queríamos, pero se luchó y pasamos al estilo de Estudiantes”, indicó el zaguero Leandro González Pírez.

Estudiantes, tetracampeón de la Libertadores, pasó pocos apuros en un compromiso que se disputó en la mitad de la cancha y registró pocas ocasiones para abrir el marcador.

Eliminaron a Cerro Porteño | AP

El uruguayo Fernando Muslera, arquero del Pincha, solo tuvo que realizar una atajada, que llegó a los 90 minutos con un disparo lejano de Luis Amarilla.

“Nos da bronca por el penal insólito que cobraron allá”, señaló el portero de Cerro Porteño, Alexis Martín Arias. “La serie fue muy pareja y era para que se definiera en los penales”.

Están en la siguiente ronda | AP

La oportunidad más clara de Estudiantes llegó a los 77 en un tiro de Alexis Castro, que contuvo Martín Arias.

