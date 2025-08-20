Fenerbahçe de Mourinho empatan por pase a Champions en medio de rumores de llegada de Edson Álvarez

José Mourinho y el Fenerbahce turco se enfrentaron el miércoles a una difícil prueba final en su búsqueda por regresar a la Liga de Campeones. El cuadro turco empató 0-0 en casa contra Benfica en la Ida de su Playoff en el cierre de la fase previa del torneo, a pesar de que el equipo portugués sufrió la expulsión de un jugador a los 71 minutos.

Siete playoffs se decidirán con los partidos de vuelta el martes y miércoles de la próxima semana. Los ganadores completarán el elenco de 36 equipos de la próxima edición Liga de Campeones. Ante esto, el equipo de Mou, buscará su boleto a la en Portugal.

El equipo de Mourinho dominó los últimos 20 minutos de juego en Estambul después de que el centrocampista Florentino fuera expulsado por recibir una segunda tarjeta amarilla. Los turcos creyeron que lo ganaban en la recta final, pero una revisión de video confirmó una posición adelantada del delantero Youssef En-Nesyri al remecer las redes a los 81 minutos.

Quieren volver a la Champions

Hay que recordar que, Fenerbahce no ha jugado dentro de la élite Liga de Campeones desde hace 17 años. Mourinho, quien ganó dos veces el torneo europeo (Inter de Milán en 2010 y FC Porto en 2004), buscará llevar al cuadro turco de vuelta al certamen más importante a nivel de clubes de la UEFA.

Edson a un paso del equipo

Este partido se dio en medio de los rumores sobe el posible fichaje del volante mexicano, Edson Álvarez. De acuerdo con recientes reportes, ya hay acuerdo entre equipo y tanto el jugador como Mourinho, están contentos de que se de este movimiento.

Se espera que, el volante firme su contrato en los próximos días y, aunque probablemente no verá acción la próxima semana, ya podría acompañar al equipo a Portugal para apoyarlos en busca del boleto a la fase de liga de la Champions League.

