"Si no lo asesoran bien, lo van a engañar": Hugo Sánchez advierte a Edson Álvarez de llegar a Turquía

Los rumores colocan a Edson Álvarez en el futbol turco, pues no es uno de los jugadores que Graham Potter desea en su plantilla y el mexicano tendrá que encontrar un equipo que le de minutos en la cancha, especialmente antes de la Copa del Mundo.

X: @EdsonAlvarez19

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre la llegada de Edson Álvarez a Fenerbahçe?

Fenerbahçe es el equipo que más ha sonado como el destino del mediocampista mexicano, ya que informan que llegaron a un acuerdo entre clubes, pero Álvarez aún no toma una decisión. Ante el interés de este equipo, Hugo Sánchez manifestó su opinión.

“Me preocupó no solamente como persona, sino como futbolista, como profesional. Cuidado porque han habido muchos profesionales, lo digo por experiencia propia, hasta Luis Aragonés, que cuando van a Turquía les hacen contratos muy especiales y muy raros”, dijo Sánchez en ESPN.

“Debe tener mucho cuidado que el abogado lo asesore muy bien, porque una cosa es firmar como persona, profesional o empresa. Si no está bien asesorado le van a engañar como engañaron a muchos jugadores”, agregó Hugo Sánchez.

X: @EdsonAlvarez19

Edson Álvarez quieren ir al Mundial 2026

Edson Álvarez busca su mejor nivel para tener su lugar en el Mundial 2026, el cual se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Todo indica que el mediocampista tendrá que salir del futbol inglés.

X: @EdsonAlvarez19

También te puede interesar: ¿Adiós Santiago Giménez? Milan está por cerrar el fichaje de un nuevo delantero