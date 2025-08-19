¡Rompen el silencio! Valladolid revela el motivo por el cuál JJ Macias no se quedó en el equipo

José Juan Macías ha estado en el ojo público del futbol mexicano desde hace mucho tiempo debido al estilo de sus declaraciones y al mal estado físico que ha tenido en tiempos recientes debido a tantas lesiones que le han impedido poder llevar una carrera futbolística con normalidad.

Macías no ha tenido regularidad en el futbol mexicano | Imago7

Prueba fallida en Europa

Hace algún tiempo, JJ estuvo a prueba con el Real Valladolid; sin embargo, después de ese periodo, no pudo quedarse con el equipo. Recientemente, el copropietario del club, Gabriel Solares, ha sido sincero con Fox Sports revelando las verdaderas razones de la desafortunada situación con el futbolista mexicano.

"Estuvo haciendo pretemporada, pero acá saben que tenemos el límite de coste de plantilla, el tope salarial. Hoy en día nosotros tenemos las dos plazas libres, no fue por una plaza extracomunitaria“, comentó Solares.

Macías ha sido muy perjudicado por sus lesiones | Imago7

No se concretó el regreso al 'Viejo Continente'

JJ Macías ya había tenido una aventura en el futbol europeo en años anteriores cuando fichó por el Getafe de LaLiga; sin embargo, no tuvo un buen paso y terminó regresando al futbol de México con Guadalajara, equipo del cual salió algunos torneos después para fichar con el Santos Laguna, mismo que hasta ahora, es su último club.

Solares recalcó que las razones del fichaje fallido fueron meramente monetarias, pues no hay razón en contra de su nivel futbolístico.

Macías ha sido seleccionado nacional por México | Imago7

“El fair play financiero y que no se dieron las salidas. Preferimos antes del 1 de septiembre, hablar con JJ, para que tuviera la oportunidad de ir a mostrarse a otro lado, físicamente estuvo bien y siempre tuvo disposición. Aquí hay jugadores que ya cuentan con el registro avalado por la Federación, no podríamos priorizar a un jugador nuevo”, enfatizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Franco Mastantuono debuta en la victoria del Real Madrid sobre Osasuna