Franco Mastantuono debuta en la victoria del Real Madrid sobre Osasuna

Este martes, en el debut del Real Madrid en LaLiga, Xabi Alonso debutó a Franco Mastantuono a pesar de toda la polémica que desató su fichaje y su inscripción con el Real Madrid Castilla.

Franco Mastantuono, que llega procedente de River Plate, ingresó al campo al minuto 68 en sustitución por Brahim Díaz, convirtiéndose en el tercer jugador extranjero más joven en debutar en LaLiga.

Mastantuono tuvo sus primeros minutos con el Real Madrid | Real Madrid|

El juvenil argentino, de acuerdo a los datos arrojados por Opta Stats Perform, tuvo un disparo al arco, dio 19 pases, logró dos recuperaciones de balón y tuvo una entrada exitosa en los poco más de 22 minutos que estuvo en el césped del Santiago Bernabéu.

Jugadores más jóvenes en debutar en LaLiga

Martín Ødegaard en 2015 (16 años y 157 días) Samuel Eto’o en 1998 (17 años y 270 días) Franco Mastantuono en 2025 (18 años y 5 días) Endrick en 2024 (18 años y 35 días) Juan Esnáider en 1991 (18 años y 67 días)

El Real Madrid volverá a la actividad en LaLiga el próximo domingo en el primer encuentro de Real Oviedo en casa tras su ascenso. En el Bernabéu, el Madrid jugará el 30 de agosto frente al Real Club Deportivo Mallorca.

