Luis Suárez afronta duelo ante Tigres como si fuera una Final en la Leagues Cup

Los Cuartos de Final de la Leagues Cup tendrán partidos con rivales importantes de ambas ligas; tal es el caso de Inter Miami y Tigres, quienes se enfrentan en una de las llaves más llamativas, ya que en ella está uno de los campeones más recientes y por supuesto, el club lleno de estrellas que recibirá a los felinos en el Estadio Chase.

En la previa del partido, el delantero de Las Garzas, Luis Suárez, ha dado declaraciones que expresan por completo que él sabe de la relevancia del partido, el cual entregará uno de los pases a Semifinales.

Suárez reconoce a Tigres como un rival complicado | MexSport

"El partido ante Tigres es una Final"

En la conferencia de prensa previa al partido, el ariete uruguayo ha sido completamente sincero al respecto de cómo se siente al enfrentar a Tigres, uno de los más recientes campeones del futbol mexicano.

"Creo que el partido de mañana puede marcar un antes y un después anímicamente y para lo que estamos este año. Tenemos que tomar el partido como una Final porque después no tendremos vuelta atrás", declaró el 'Pistolero'.

"Así que hay que tapar esas virtudes que tienen de jugadores que marcan la diferencia, así como también tienen debilidades como las tenemos nosotros. El que cometa menores errores y el que aproveche mejor las situaciones se va a llevar esta clase de partidos que necesita concentración todo el tiempo, así que no te puedes relajar", agregó.

El uruguayo apunta a ser titular ante los felinos | MexSport

¿El retiro? Solo a lado de Leo

Otro de los temas que tocó el delantero de Miami fue el del calendario de la liga, afirmando que no ha llegado a la MLS solamente para relajarse, como algunos podrían pensar.

"Lo estoy disfrutando, porque creo que, después de muchísimos años de estar en la élite y que no te das cuenta de que cada tres o cuatro días la gente no valora, no tiene memoria. El futbol no tiene memoria y la gente se olvida lo que hoy hiciste hace tres días", dijo de manera contundente.

El 'Pistolero' fue muy claro, probablemente el destino podría ser diferente; sin embargo, es el compañero junto a él al que no le gustaría cambiar en los últimos días de su carrera: Lionel Messi.

Suárez no se ve retirado lejos de Messi | MexSport

"Me encantaría retirarme junto a él, y más después de años hablar de retirarnos juntos. La posibilidad está, pero depende de las renovaciones, y ya después cada uno tomará la decisión adecuada. Por lo mientras, estoy contento, feliz y me siento bien físicamente, creo que estoy ayudando bien al equipo, y ojalá los dos sigamos en este camino para que Inter Miami siga creciendo junto a esta liga", finalizó.

