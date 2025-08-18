Leagues Cup: ¿Cuánto tiempo de descanso tiene cada equipo antes del duelo de Cuartos de Final?

La Leagues Cup está a punto de reanudar, después de la Primera Fase, con los Cuartos de Final, solo ocho equipos entre Liga MX y MLS vuelven a la acción; Inter Miami, Tigres, Toluca, Orlando City, Seattle Sounders, Puebla, LA Galaxy y Pachuca buscan el trofeo.
Este 20 de agosto arranca la fase de eliminación directa y en RÉCORD te presentamos los días de descanso que los ocho equipos tendrán de descanso desde su último partido en sus respectivas ligas al enfrentamiento en Estados Unidos.
Liga MX
Los equipos mexicanos llegan a esta fase después de la Jornada 5; Tigres y Pachuca llegarán con tres días de descanso después de sus respectivos compromisos; el único que tiene cuatro días de descanso es el Puebla.
Por su parte, Toluca es el que relativamente tendrá menos horas de descanso debido a que cerraron la jornada ante Pumas horas más tarde en comparación de Tigres vs América y del Pachuca vs Tijuana que jugaron en simultáneo.
MLS
Por su parte, los equipos de la MLS; Inter Miami, Orlando City, Seattle Sounders y LA Galaxy también llegaron con los mismos tres días de descanso tras disputar sus juegos en la misma cartelera.
Los dirigidos por Javier Mascherano se medirán a los Tigres, Orlando hará lo propio ante el actual campeón de la Liga MX, Puebla visita a Seattle Sounder y Tuzos se enfrenta a Los Ángeles Galaxy.
