Leagues Cup: ¿Cuánto tiempo de descanso tiene cada equipo antes del duelo de Cuartos de Final?

La Leagues Cup está a punto de reanudar, después de la Primera Fase, con los Cuartos de Final, solo ocho equipos entre Liga MX y MLS vuelven a la acción; Inter Miami, Tigres, Toluca, Orlando City, Seattle Sounders, Puebla, LA Galaxy y Pachuca buscan el trofeo.

Este 20 de agosto arranca la fase de eliminación directa y en RÉCORD te presentamos los días de descanso que los ocho equipos tendrán de descanso desde su último partido en sus respectivas ligas al enfrentamiento en Estados Unidos.

MLS l X:LeaguesCup

Liga MX

Los equipos mexicanos llegan a esta fase después de la Jornada 5; Tigres y Pachuca llegarán con tres días de descanso después de sus respectivos compromisos; el único que tiene cuatro días de descanso es el Puebla.

Por su parte, Toluca es el que relativamente tendrá menos horas de descanso debido a que cerraron la jornada ante Pumas horas más tarde en comparación de Tigres vs América y del Pachuca vs Tijuana que jugaron en simultáneo.

Toluca l X:LeaguesCup

MLS

Por su parte, los equipos de la MLS; Inter Miami, Orlando City, Seattle Sounders y LA Galaxy también llegaron con los mismos tres días de descanso tras disputar sus juegos en la misma cartelera.

Los dirigidos por Javier Mascherano se medirán a los Tigres, Orlando hará lo propio ante el actual campeón de la Liga MX, Puebla visita a Seattle Sounder y Tuzos se enfrenta a Los Ángeles Galaxy.

Leagues Cup l X:LeaguesCup

TAMBIÉN TE PUEDE: TRAS ERRORES EN LIGA MX, RODRIGO PARRA REGRESA A LA PORTERÍA DE PUMAS SUB 19