Efraín Juárez reconoce el crecimiento de la MLS previo a su duelo ante Vancouver Whitecaps

La MLS ha crecido. Previo al duelo de Ida entre Vancouver Whitecaps y Pumas, Efraín Juárez, director técnico del equipo felino, aseguró que la eliminatoria no será fácil, pues considera que los equipos de la Major League Soccer ya compiten ante cualquier equipo en el mundo. De igual manera, resaltó la importancia que tendrá el juego de este miércoles de cara a lo que quieren lograr en el torneo.

Efraín Juárez busca avanzar a Semis con Pumas | IMAGO7

Antes de encarar el primer juego ante Vancouver en BC Place, el estratega mexicano resaltó el crecimiento de la MLS. Aunado a esto, al ser un duelo entre un equipo mexicano y uno estadounidense, fue enfático en que la eliminatoria va a estar muy disputada debido a la rivalidad que existe entre los países en el ámbito futbolístico.+

“Es una liga de crecimiento, una liga que año tras año nos sorprende tratando de mejorar en todos los aspectos, desde infraestructura, marketing, jugadores, todas estas circunstancias que al final me parece que todo el mundo hoy sabe lo que significa MLS, que todo se ha emparejado hace mucho tiempo. Ya no es la liga que veíamos hace 15 años. Ya compiten en cualquier momento, en cualquier sitio, y no solo contra nosotros o contra la liga mexicana, sino con cualquier tipo de país”, comentó.

Efraín Juárez tiene experiencia como auxiliar técnico en la MLS | IMAGO7

Pumas buscará sacar ventaja con el gol de visitante

Sobre el factor del gol de visitante en la CONCACAF Champions Cup, Efra dejó en claro que sí buscarán tratar de anotar en este duelo de Ida. Sin embargo, comentó que eso no le asegura su boleto a la próxima ronda, pero sí ayudará a su equipo a cerrar con más confianza la eliminatoria en el Estadio Olímpico Universitario.

“Entendemos que esto es un partido de 180 minutos, mañana se juega el primer tiempo. Me parece que obviamente entendiendo las reglas de este torneo, sacar un gol de visitante es importantísimo, pero tampoco te garantiza nada. Nosotros tenemos que ser inteligentes, hacer un partido que nos lleve a un resultado positivo para ir a cerrar la serie en nuestra casa, con nuestra gente, que seguramente será esplendoroso”, agregó.

Pumas buscará marcar gol de visitante | IMAGO7

