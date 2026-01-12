Dólar hoy 12 de enero de 2026: el peso inicia la semana con ventaja

El dólar abre en $17.90 pesos y baja frente al cierre del viernes

El dólar inicia otra semana por debajo de los $18.00 pesos por unidad. | Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
12 de Enero de 2026

El precio del dólar en México inició este lunes 12 de enero de 2026 en $17.90 pesos por unidad, de acuerdo con la cotización del mercado interbancario.
El dato representa una ligera baja frente al cierre del viernes 9 de enero, cuando la divisa estadounidense terminó alrededor de los $17.96 pesos. Con este ajuste, el tipo de cambio vuelve a colocarse por debajo de los 18 pesos en el arranque de la semana.

El mercado cambiario abre con estabilidad, favoreciendo nuevamente al peso mexicano.

El dólar se cotiza promedio en $17.90 pesos por unidad/Google
Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

En operaciones al menudeo, el promedio nacional del dólar se ubica este lunes en:

  • Compra: $17.6019 pesos
  • Venta: $18.2422 pesos

Estos valores se mantienen en línea con los niveles observados durante la semana pasada, reflejando un mercado sin sobresaltos.

El dólar mantiene una racha negativa frente al peso mexicano/Pixabay
Así se cotiza el dólar en bancos este 12 de enero

Las principales instituciones financieras del país reportan las siguientes cotizaciones en ventanilla:

  • Banco Azteca
    • Compra: $17.45
    • Venta: $18.64
  • BBVA Bancomer
    • Compra: $16.93
    • Venta: $18.46
  • Banxico Interbancario
    • Compra/Venta: $17.9836
  • Banxico FIX
    • Compra/Venta: $17.9842
  • Banorte
    • Compra: $16.80
    • Venta: $18.30
  • Santander
    • Compra: $16.85
    • Venta: $18.55
  • Diario Oficial de la Federación (DOF)
    • Compra/Venta: $17.9842
  • Banregio
    • Compra: $17.20
    • Venta: $18.60
  • Banjército
    • Compra: $17.40
    • Venta: $18.50
  • Afirme
    • Compra: $17.10
    • Venta: $18.50
  • Intercam
    • Compra: $17.48
    • Venta: $18.49
  • Monex
    • Compra: $17.04
    • Venta: $18.83
  • SAT (referencia)
    • Compra/Venta: $17.9842
  • Scotiabank
    • Compra: $17.00
    • Venta: $18.60
  • Banamex / Citibanamex
    • Compra: $17.38
    • Venta: $18.45

En ventanillas, el precio de venta del dólar se mueve entre $18.30 y $18.83 pesos, dependiendo del banco.

El comportamiento del dólar en la última semana

Durante los últimos siete días, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento lateral con sesgo bajista, moviéndose en un rango aproximado de $17.90 a $18.05 pesos.
Este desempeño ha estado influido por:

  • Un dólar debilitado en los mercados internacionales.
  • Expectativas moderadas sobre la política monetaria de Estados Unidos.
  • Un peso mexicano que sigue mostrando fortaleza relativa frente a otras divisas emergentes.

La volatilidad se mantiene baja y los movimientos diarios han sido de apenas unos centavos.

El peso mexicano se sigue fortaleciendo frente a la divisa estadounidense/Pixabay
El peso mexicano se sigue fortaleciendo frente a la divisa estadounidense/Pixabay 

Así arranca el dólar la segunda semana completa del año

Con un arranque en $17.90 pesos, el dólar confirma un inicio de semana favorable para el peso mexicano.
La expectativa es que el tipo de cambio continúe moviéndose en rangos estrechos durante los próximos días, a la espera de nuevos datos económicos que puedan marcar la pauta del mercado.

Por ahora, el peso mantiene el control, mientras el dólar sigue operando con presión a la baja en el mercado nacional.

