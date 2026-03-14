¡De otra galaxia! Jesús ‘Tecatito’ Corona marca golazo en el Monterrey vs FC Juárez

El talento individual volvió a aparecer en el momento justo para el Monterrey. Cuando el cierre del primer tiempo parecía llegar sin mayores sobresaltos, Jesús Manuel Corona se encargó de encender el estadio con un auténtico golazo que amplió la ventaja de su equipo frente a FC Juárez.

¿Cómo fue el golazo?

La jugada ocurrió en el minuto 45+9 del primer tiempo, en una acción que nació por el costado derecho del ataque regiomontano. El balón llegó a los pies del “Tecatito” cerca de la punta del área grande, desde donde comenzó a perfilarse con tranquilidad mientras la defensa rival intentaba cerrar espacios.

Con su característico estilo, el atacante mexicano encontró el ángulo perfecto para definir. Corona impactó el balón con la pierna derecha y la parte interna del pie, colocando el disparo con precisión milimétrica para mandar la pelota hacia el rincón más lejano del arco.

Jesús Manuel Corona ante Bravos de Juárez l IMAGO7

El esférico tomó una trayectoria impecable que terminó incrustándose en el ángulo, imposible para cualquier guardameta. Fue un remate cargado de técnica y colocación que levantó de inmediato a los aficionados de sus asientos.

El arquero Sebastián Jurado se lanzó con todo en un intento desesperado por evitar la anotación. Su espectacular vuelo hizo aún más vistosa la jugada, aunque el esfuerzo no fue suficiente para impedir que el balón terminara dentro de la portería.

Monterrey ante FC Juárez l IMAGO7

Un primer tiempo para Rayados

Con ese tanto, Monterrey colocó el 2-0 momentáneo en el marcador, golpeando justo antes del descanso. El gol representó un duro golpe anímico para el conjunto fronterizo, que había intentado mantenerse en el partido durante gran parte de la primera mitad.

La anotación de Corona también sirvió para confirmar el buen esquema ofensivo del equipo regiomontano implementado por el DT de Rayados Su capacidad para generar peligro en espacios reducidos volvió a quedar demostrada en esta jugada.

Rayados ante Bravos de Juárez l IMAGO7