Genoa vs Cagliari EN VIVO Serie A Jornada 20 con el mexicano Johan Vásquez

Axel Fernández
12 de Enero de 2026

 

Genoa y Cagliari se enfrentan en un partido cargado de tensión y necesidad en la Serie A italiana. Dos equipos históricos del Calcio se verán las caras en un duelo directo que puede marcar el rumbo de ambos en la lucha por mantenerse alejados de la zona baja de la tabla.

El Genoa del mexicano Johán Vásquez llega al compromiso con la intención de hacerse fuerte en casa, apoyado en su solidez defensiva y en el empuje de su afición. El conjunto genovés ha mostrado irregularidad a lo largo de la temporada, situándose en la posición 17, a una de zona de descenso, pero confía en su orden táctico y en la experiencia de su plantilla para sumar tres puntos fundamentales ante un rival directo.

Por su parte, el Cagliari afronta el encuentro con la urgencia de puntuar fuera de casa, una de sus principales asignaturas pendientes. El equipo sardo apuesta por un planteamiento intenso, con transiciones rápidas y la búsqueda constante del gol, consciente de que un resultado positivo podría darle oxígeno en la clasificación y un impulso anímico importante.

