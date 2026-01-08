Genoa, de Johan Vásquez, empata con Milan con agónico gol de Rafael Leao

San Siro fue un territorio hostil durante más de noventa minutos, un escenario donde el Genoa resistió con orden, coraje y un líder indiscutible en el fondo: Johan Vásquez. El defensor mexicano sostuvo a su equipo ante el asedio constante del Milan y estuvo cerca de firmar una noche perfecta, en un duelo que se definió en los instantes finales.

El partido se rompió con el gol de Lorenzo Colombo, que silenció al estadio y obligó al Milan a remar contracorriente. Desde ese momento, el encuentro se transformó en un ataque incesante del conjunto rossonero, que encontró en la defensa genovesa una barrera difícil de superar, especialmente en el costado que custodiaba Vásquez.

Genoa con Johan | AP

¿Cómo fue la actuación de Johan Vásquez?

El central mexicano fue protagonista absoluto. Rechazó disparos de Christian Pulisic, se impuso en el juego aéreo ante Rafael Leão y leyó con inteligencia cada centro al área. Cada córner era una prueba de fuego, y Johan respondió con personalidad, temple y jerarquía, sosteniendo la ventaja visitante durante largos tramos del segundo tiempo.

Con el reloj como enemigo, el Milan apretó aún más. Las llegadas se acumularon, el área del Genoa se pobló de camisetas rojas y negras, y la figura de Vásquez se agigantó con despejes decisivos y cierres oportunos que mantuvieron con vida a su equipo.

Genoa con Johan | AP

Drama al final

Cuando parecía que la resistencia sería suficiente, llegó el golpe final. Ya en los minutos finales, Rafael Leão encontró el empate para el Milan, rompiendo por fin el muro genovés y desatando la locura en San Siro. El esfuerzo defensivo del Genoa, y en especial de Johan Vásquez, quedó herido, pero no vencido.

El drama no había terminado. En el cierre del partido, una falta en el área le dio al Genoa la oportunidad de llevarse una victoria impensada. Nicolae Stanciu tomó la responsabilidad desde el punto penal, pero el disparo se fue desviado, dejando escapar la última gran ocasión de la noche.

El empate final dejó sensaciones encontradas, pero una certeza clara: Johan Vásquez fue el alma del Genoa. Su actuación, marcada por liderazgo, determinación y una lectura defensiva sobresaliente, confirmó su peso en la Serie A y su capacidad para ser determinante incluso cuando el resultado no acompaña.

El último gol del partido | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.