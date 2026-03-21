Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
R-Truth y Damian Priest son los nuevos campeones en pareja de SmackDown tras intervención de The Wyatt Six
La división en parejas de SmackDown tiene nuevos monarcas. R-Truth y Damian Priest se coronaron campeones tras derrotar a The Family Tree (MFTs) en un combate que terminó envuelto en caos.
Cuando todo apuntaba a que Jace Matteo y Tala Tonga retendrían los títulos, la historia dio un giro inesperado.
The Wyatt Six cambian el rumbo del combate
En los momentos finales de la lucha, The Wyatt Six hicieron su aparición para interferir directamente en el combate.
La distracción y el caos generado fueron aprovechados por R-Truth y Damian Priest, quienes no perdonaron y capitalizaron el momento para quedarse con la victoria y los campeonatos.
La intervención dejó claro que la rivalidad en la división está lejos de terminar.
WHAT A MATCH!— WWE (@WWE) March 21, 2026
After a distraction from The Wyatt Sicks, @RonKillings and @ArcherOfInfamy pick up the win!!! 🏆 pic.twitter.com/mom9hZulB2
Un nuevo comienzo para la división en parejas
Con este cambio de campeones, SmackDown busca darle un nuevo impulso a su división en parejas, que había perdido fuerza en los últimos meses.
Tras los reinados de The Wyatt Six y The Family Tree, el nivel competitivo vino a menos, alejándose del espléndido momento que vivió en 2025, cuando era considerada la mejor división en parejas de toda la WWE.
Ahora, con R-Truth y Damian Priest como campeones, se espera un “reseteo” que devuelva el protagonismo y la calidad a la escena.
R-Truth sigue haciendo historia
Lo de R-Truth es simplemente de otro nivel y es una clara muestra de que, a pesar de la edad, siempre hay formas de seguirse reinventando.
Con más de 50 años, el veterano continúa sumando campeonatos en WWE, demostrando que la edad es solo un número y consolidándose como una de las figuras más longevas y carismáticas en la historia de la empresa.