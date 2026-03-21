R-Truth y Damian Priest son los nuevos campeones en pareja de SmackDown tras intervención de The Wyatt Six

La división en parejas de SmackDown tiene nuevos monarcas. R-Truth y Damian Priest se coronaron campeones tras derrotar a The Family Tree (MFTs) en un combate que terminó envuelto en caos.

Cuando todo apuntaba a que Jace Matteo y Tala Tonga retendrían los títulos, la historia dio un giro inesperado.

The Wyatt Six cambian el rumbo del combate

En los momentos finales de la lucha, The Wyatt Six hicieron su aparición para interferir directamente en el combate.

La distracción y el caos generado fueron aprovechados por R-Truth y Damian Priest, quienes no perdonaron y capitalizaron el momento para quedarse con la victoria y los campeonatos.

R-Truth festeja tras recuperar el título 24/7 | TWITTER @WWE

La intervención dejó claro que la rivalidad en la división está lejos de terminar.

WHAT A MATCH!



After a distraction from The Wyatt Sicks, @RonKillings and @ArcherOfInfamy pick up the win!!! 🏆 pic.twitter.com/mom9hZulB2 — WWE (@WWE) March 21, 2026

Un nuevo comienzo para la división en parejas

Con este cambio de campeones, SmackDown busca darle un nuevo impulso a su división en parejas, que había perdido fuerza en los últimos meses.

Tras los reinados de The Wyatt Six y The Family Tree, el nivel competitivo vino a menos, alejándose del espléndido momento que vivió en 2025, cuando era considerada la mejor división en parejas de toda la WWE.

Ahora, con R-Truth y Damian Priest como campeones, se espera un “reseteo” que devuelva el protagonismo y la calidad a la escena.

R-Truth sigue haciendo historia

Lo de R-Truth es simplemente de otro nivel y es una clara muestra de que, a pesar de la edad, siempre hay formas de seguirse reinventando.

R-truth escapa con el título 24/7 de WWE | WWE.COM

Con más de 50 años, el veterano continúa sumando campeonatos en WWE, demostrando que la edad es solo un número y consolidándose como una de las figuras más longevas y carismáticas en la historia de la empresa.