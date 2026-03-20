Dennis Rodman será inducido al Salón de la Fama de WWE 2026

A menos de un mes de que se lleve a cabo WrestleMania 42, WWE ha anunciado a uno más de los elegidos para la Inducción al Salón de la Fama 2026, en donde ya hay un par de nombres bastante relevantes, pero esta vez, la empresa ha decidido escoger a alguien que no es luchador.

Dennis Rodman formará parte de los inducidos al Salón de la Fama en una ceremonia que seguramente dará mucho de que hablar, será emotiva y también pondrá en la mente del espectador los mejores recuerdos de los exaltados a un premio tan distinguido.

Dennis Rodman en WWF | wwe.com

Clase 2026 del Hall of Fame

La mañana de este viernes 20 de marzo se ha confirmado por parte de la misma WWE que Dennis Rodman es el más reciente de los elegidos para formar parte del Hall of Fame 2026. El anuncio se dio en uno de los programas matutinos de ESPN por Shams Charania, así que todo es más que oficial.

En las publicaciones de WWE acerca de la noticia, ya algunos luchadores en activo han dado su opinión, tomándolo como algo positivo, pues aunque muchos no lo recuerden, Rodman tiene un pasado en una de las mejores etapas de WWF como parte del NWO (New World Order), en donde se le vio en la mayoría del tiempo junto al fallecido Hulk Hogan.

Dennis Rodman junto a Hulk Hogan | wwe.com

Hablando del 'Hulkster', una de sus etapas más recordadas sin duda alguna es bajo el nombre de 'Hollywood' Hogan, en donde se volvió heel (rudo), por lo que su personalidad y la de Rodman encajaron a la perfección en la etapa del basquetbolista como luchador. No solo fue uno de los second de la agrupación, Denis Rodman también luchó mientras fue parte de WWF. Primero lo hizo en Bash at the Beach en julio de 1997 formando equipo con Hulk Hogan para perder ante Lex Luger y The Giant.

Un año más tarde, en el mismo evento, Rodman volvió a hacer equipo con el dueño de 'Hulkmania' para vencer a Karl Malone y Diamond Dallas Page; cabe resaltar que uno de los momentos más recordados de esta lucha fue que Dennis faltó a un entrena,miento de los Chicago Bulls para darle promoción. Su única lucha en individual la tuvo en contra de 'Macho Man' Randy Savage eb Road Wild de 1999, en el cual perdió.

¿Quién lo inducirá?

Tras el fallecimiento en 2025 de Hulk Hogan, las opciones que Dennis Rodman tiene para ser inducido se han reducido; sin embargo, aún podrían ser algunos nombres importantes los que encabecen esta lista en uno de los momentos más importantes de la noche previa a WrestleMania tales como Kevin Nash o el mismo Eric Bischoff, quien fue el responsable de llevarlo al mundo del wrestling, aunque no se descarta a una figura de la NBA.

Kevin Nash podría ser el elegido para inducir a Rodman | wwe.com