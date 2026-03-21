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Luna gigante en CDMX: dónde verla GRATIS en Reforma y hasta cuándo estará

La luna gigante que ilumina CDMX. / X: @alefrausto
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:06 - 20 marzo 2026
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Una instalación monumental ha comenzado a robar miradas en la capital y se perfila como uno de los planes imperdibles de la temporada.

La Ciudad de México se ilumina con la llegada de una de las instalaciones más impactantes del arte contemporáneo: una luna gigante que "flota" sobre Paseo de la Reforma. La instalación, que forma parte de un festival internacional de luces, ha llamado la atención de capitalinos y turistas que buscan verla antes de que desaparezca.

La luna gigante del festival FILUX ilumina Paseo de la Reforma y se convierte en uno de los spots más fotografiados de la CDMX. / FILUX

¿Qué es la luna gigante en Reforma?

La pieza forma parte del Festival Internacional de las Luces México (FILUX) y corresponde a la obra Museum of the Moon, creada por el artista británico Luke Jerram.

Se trata de una réplica monumental de la Luna con detalles científicos de su superficie, que ha sido exhibida en distintas ciudades del mundo y ahora llegó a la capital mexicana como parte de una muestra artística por la primavera.

La instalación está pensada como una experiencia inmersiva para el público, ideal para recorridos y fotografías.

¿Hasta cuándo estará la luna gigante en Reforma?

De acuerdo con los organizadores del festival, la luna gigante estará disponible del 20 al 29 de marzo de 2026, por lo que se trata de una exposición temporal.

La pieza forma parte del Festival Internacional de las Luces México (FILUX). / FILUX

Horarios para ver la luna gigante en CDMX

Aunque la instalación puede observarse durante el día, el mejor momento para visitarla es por la noche.

Las piezas del festival se iluminan aproximadamente en el siguiente horario:

  • De 19:00 a 23:00 horas

Durante ese tiempo, la luna adquiere mayor impacto visual, convirtiéndose en un punto ideal para fotografías nocturnas.

¿Dónde está ubicada la luna gigante?

La instalación forma parte de un recorrido artístico sobre Paseo de la Reforma, en el tramo que va del Ángel de la Independencia a la zona del Bosque de Chapultepec.

El festival incluye varias obras distribuidas a lo largo de esta ruta, por lo que el recorrido completo puede tomar entre una y dos horas.

El festival FILUX 2026 ofrece una experiencia nocturna gratuita ideal para recorrer caminando. / FILUX

Un plan gratuito para primavera en CDMX

El acceso al evento es gratuito y está diseñado para disfrutarse caminando, lo que lo convierte en una opción accesible para familias, turistas y amantes de la fotografía.

La obra se ubica en el corredor que va del Ángel de la Independencia hacia Chapultepec. / Pixabay
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