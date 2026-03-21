Atlético de San Luis vs León: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J12 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El Atlético de San Luis se enfrentará al León en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el domingo 22 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Libertad Financiera. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes para mejorar sus posiciones en la tabla general del torneo mexicano.

Joao Pedro tras anotarle gol a Pachuca I IMAGO7

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Atlético de San Luis ocupa actualmente la posición 12 en la tabla con 11 puntos tras 11 partidos disputados, habiendo anotado 17 goles y concedido 19.

Por su parte, León se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en el puesto 16 con 10 puntos en el mismo número de encuentros, con apenas 11 goles a favor y 23 en contra. La diferencia entre ambos equipos es mínima, por lo que este enfrentamiento podría ser determinante para que los potosinos se alejen de la zona baja o para que los esmeraldas abandonen los últimos lugares de la clasificación.

El Atlético de San Luis llega a este encuentro con resultados irregulares en sus últimos cinco partidos, sumando una victoria, un empate y tres derrotas. Los potosinos igualaron 1-1 ante Pachuca, cayeron 3-0 frente a Cruz Azul, vencieron 4-1 a Mazatlán FC, perdieron 0-1 contra Puebla y fueron derrotados 3-2 por Atlas.

Por su parte, León atraviesa un momento complicado con tres derrotas consecutivas: 5-0 ante CD Guadalajara, 0-3 frente a Tijuana y 4-2 contra Mazatlán FC, aunque previamente había conseguido dos victorias seguidas ante Necaxa y Santos Laguna, ambas por 2-1. Ocupando las posiciones 12 y 16 respectivamente, este duelo representa una oportunidad crucial para ambos equipos.

Javier Gandolfi en su presentación como DT del León l X: @clubleonfc

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es ligeramente favorable para el Atlético de San Luis con dos victorias frente a tres del León. El encuentro más reciente se disputó el 14 de julio de 2025 en la Liga MX, con victoria para el San Luis por 0-1 en territorio leonés. Anteriormente, el 17 de febrero de 2025, León se impuso 1-2 en el Estadio Libertad Financiera. Los esmeraldas también vencieron en dos ocasiones consecutivas por 1-0, el 21 de septiembre de 2024 y el 24 de febrero del mismo año. El 24 de noviembre de 2023, San Luis logró imponerse por 3-2 como local. Los enfrentamientos entre estos equipos suelen ser cerrados, con resultados ajustados que reflejan la paridad existente.

Equipo del Atlético de San Luis reclamando al arbitro en Liga MX I IMAGO7

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