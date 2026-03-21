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Futbol

Atlas vs Querétaro: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J12 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Zorros y Gallos se enfrentan en el duelo de la duodécima jornada en el Estadio Jalisco | RÉCORD
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:06 - 20 marzo 2026
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Los rojinegros buscan consolidarse en zona de Liguilla con un rendimiento reciente irregular (2V-1E-2D), mientras que los Gallos Blancos necesitan desesperadamente sumar para salir del fondo (0V-2E-3D)

El Atlas se enfrentará al Querétaro en un encuentro correspondiente a la Liga MX de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 21 de marzo de 2026 a las 17:00 horas. El escenario de este enfrentamiento será el Estadio Jalisco, casa de los rojinegros, donde buscarán aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes.

Aldo Rocha, capitán de Atlas, en el Clásico Tapatío del Clausura 2026 | AP

¿Cómo llegan ambos equipos?

Atlas ocupa actualmente la octava posición en la Liga MX con 17 puntos tras 11 partidos disputados, habiendo anotado 14 goles y recibido 16. Los rojinegros se mantienen en zona de clasificación a la Liguilla, aunque necesitan sumar para consolidar su posición.

Por su parte, FC Querétaro se encuentra en una situación complicada, ubicándose en el penúltimo lugar (17°) con apenas 7 puntos en 10 encuentros, con 8 goles a favor y 16 en contra. Una victoria para los locales podría afianzarlos en puestos de clasificación, mientras que los visitantes necesitan desesperadamente sumar para alejarse del fondo de la tabla.

Querétaro es el último lugar de la tabla | Imago7

Atlas llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los rojinegros igualaron 1-1 ante Toluca , cayeron 1-2 frente a CD Guadalajara, vencieron 2-1 a Tijuana, perdieron 3-1 contra FC Juárez y derrotaron 3-2 al Atlético de San Luis.

Por su parte, FC Querétaro atraviesa un momento complicado con tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los Gallos Blancos empataron 0-0 con Tigres, perdieron 1-2 ante CF América, fueron goleados 4-0 por Monterrey, igualaron 2-2 con Santos Laguna y cayeron 3-0 frente al Atlético de San Luis. Con el Atlas en octava posición y Querétaro en el penúltimo puesto, este partido representa una oportunidad crucial para ambos equipos.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es equilibrado con dos victorias para cada equipo y un empate. El encuentro más reciente terminó en un emocionante empate 3-3 en casa de Querétaro el 17 de agosto de 2025 por la Liga MX. Anteriormente, Atlas se impuso 2-1 en campo de Querétaro el 17 de abril de 2025, mientras que los Gallos Blancos vencieron 1-0 en el Estadio Jalisco el 21 de septiembre de 2024 y 3-2 también en Jalisco el 31 de marzo de 2024. El 31 de agosto de 2023, Atlas logró una victoria a domicilio por 2-1. Este historial muestra una rivalidad pareja con partidos generalmente cerrados y con goles.

¿Dónde ver el duelo de la J12?

  • Fecha: Sábado 21 de marzo

  • Sede: Estadio Jalisco

  • Horario: 5:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: ViX

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