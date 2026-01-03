Error de Johan Vásquez le cuesta el empate al Genoa ante Pisa

El central mexicano Johan Vásquez vivió una jornada de contrastes en la Serie A durante este fin de semana. El zaguero saltó a la cancha como titular y portó el gafete de capitán del conjunto de Génova. A pesar de su liderazgo, un descuido defensivo impidió que su equipo sumara tres puntos vitales en casa.

Festejo de Genoa | AP

¿Cómo fue el empate de Genoa ante Pisa?

Daniele De Rossi buscaba su primera victoria tras una racha de tres derrotas consecutivas en el torneo local. El Genoa inició el encuentro con mucha intensidad y logró abrir el marcador apenas al minuto quince del partido. Lorenzo Colombo realizó una jugada individual espectacular para vencer al arquero rival con un disparo colocado.

La ventaja mínima brindaba cierta calma a los locales en el estadio Luigi Ferraris durante la primera mitad. El equipo genovés controlaba la posesión del esférico ante un rival que generaba muy poco peligro real. Johan Vásquez cumplía con una labor sólida al cubrir la zona de la lateral izquierda con mucha profundidad.

El panorama cambió por completo cerca del descanso debido a una falla en la comunicación de la defensa. En un servicio a balón parado, el portero Nicola Leali chocó directamente con el defensor sonorense por aire. Esta colisión dejó el balón a la deriva para que Mehdi Leris marcara el empate definitivo.

La pifia resultó costosa para el cuadro del Grifone en su lucha directa por evitar la zona de descenso. Durante el segundo tiempo, el equipo local careció de la claridad necesaria para retomar la delantera en el tablero. El Pisa se sintió cómodo con la igualada y replegó sus líneas de forma efectiva.

Acciones del juego | AP

¿Cómo le fue a Johan Vásquez con Genoa?

Vásquez terminó el compromiso con estadísticas aceptables a pesar de la jugada del gol en contra de su causa. El capitán registró cuatro recuperaciones de balón y ganó la mitad de sus duelos aéreos este sábado. Sin embargo, el amargo sabor de la derrota administrativa persiste en el vestidor del club italiano.

El resultado mantiene al Genoa con quince unidades en la tabla general de la máxima categoría del futbol italiano. La presión aumenta debido a que rivales directos como el Verona cuentan con partidos pendientes por disputar todavía.

El próximo reto para el central mexicano será una visita sumamente complicada a la capital de la moda. El equipo debe enfrentar al AC Milan en el histórico San Siro la próxima semana. De Rossi necesita corregir estos errores puntuales si desea mantener la categoría al final de la temporada.

Momentos del cotejo | AP



