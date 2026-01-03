¿Regresa a Liga MX? Tiago Volpi apunta a salir del Gremio y quedarse sin equipo

Tiago Volpi atraviesa un momento de mucha incertidumbre tras su regreso al futbol brasileño el año pasado. Los reportes recientes indican que el guardameta ya no entra en los planes deportivos del cuerpo técnico actual. Esta situación lo coloca en una posición muy vulnerable dentro del mercado de transferencias para esta temporada.

¿Por qué Volpi se va del Gremio?

El Gremio busca una renovación profunda en su plantilla para encarar las competencias internacionales de este nuevo ciclo. La directiva prefiere dar espacio a otros perfiles bajo los tres palos para reducir la nómina salarial. Por este motivo, el club facilitaría la salida del experimentado arquero de manera inmediata y sin complicaciones.

La noticia sorprende a muchos seguidores debido al impacto que Volpi suele generar en sus equipos de forma positiva. Su paso por México dejó una huella importante por su capacidad para detener disparos y anotar goles de penalti.

Diversos medios en Brasil aseguran que el contrato podría terminar por mutuo acuerdo durante los próximos días del mes. Esto permitiría al jugador negociar con cualquier otra institución interesada sin costo alguno por su carta de transferencia. La condición de agente libre suele ser muy atractiva para clubes con presupuestos que son algo limitados.

¿Volpi regresa a la Liga MX?

El entorno del futbolista analiza ya las propuestas que llegan desde diferentes ligas de todo el continente americano. Existe un interés latente por parte de algunos equipos en México que recuerdan con afecto su gran nivel.

Las críticas en redes sociales hacia el rendimiento general del equipo aceleraron la toma de decisiones drásticas en la oficina. La salida de jugadores con sueldos elevados es una prioridad para sanear las finanzas del conjunto tricolor este año.

El futuro del arquero parece estar lejos de la Arena do Gremio tras estos informes difundidos por la prensa. Sus representantes buscan acomodo en una liga competitiva que valore su amplia experiencia al defender porterías en escenarios de presión.

La afición del club brasileño mantiene opiniones divididas sobre esta posible baja en la portería titular del primer equipo. Algunos consideran que su liderazgo es necesario, mientras otros prefieren un cambio radical en esa zona del campo ahora.