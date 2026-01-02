¡Un ángel! Cholo Simeone visitó hospital madrileño para desatar la alegría en niños

Diego Pablo 'Cholo' Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, encabezó una emotiva visita a un hospital infantil, acompañado por Carla Pereyra, embajadora de la Fundación Atlético de Madrid, con el objetivo de llevar un mensaje de aliento y esperanza a los niños hospitalizados. La actividad formó parte de las acciones solidarias que el club colchonero realiza de manera constante fuera de las canchas.

Durante el recorrido por las distintas áreas del hospital, Simeone se detuvo para convivir con los pequeños pacientes, compartir palabras de ánimo y firmar autógrafos, en un gesto que fue recibido con sonrisas y muestras de emoción. El técnico argentino se mostró cercano y atento, dedicando tiempo a cada niño y a sus familias, quienes agradecieron el detalle en un momento sensible.

Cholo Simeone en hospital madrileño l AtletiFundacion

Carla Pereyra tuvo un papel fundamental en la jornada, entregando regalos y reforzando el mensaje de la Fundación Atlético de Madrid sobre la importancia del acompañamiento emocional en los procesos de recuperación. Como embajadora, destacó el compromiso del club con causas sociales y la necesidad de utilizar la visibilidad del deporte para generar un impacto positivo en la comunidad.

¿Qué recibieron los niños?

Los niños recibieron obsequios oficiales del Atlético de Madrid, camisetas y recuerdos que transformaron por unos instantes la rutina hospitalaria en una experiencia llena de ilusión. Para muchos de ellos, el encuentro con el entrenador y la representante de la fundación significó un impulso anímico que trascendió lo deportivo.

Voluntariado en la Fundación l AtletiFundacion

Una visita de valor

El personal médico y de enfermería también valoró la visita, subrayando la relevancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el estado emocional de los pacientes. La presencia de figuras públicas del deporte contribuye a crear un entorno más humano y cercano, especialmente en fechas señaladas o durante largas estancias hospitalarias.

Simeone, fiel a su estilo, resaltó que el verdadero valor del Atlético de Madrid también se construye fuera del terreno de juego. “Estos momentos nos recuerdan por qué el fútbol tiene una responsabilidad social”, fue el mensaje que dejó el técnico, quien reiteró su admiración por la fortaleza de los niños y sus familias.

Fundación l AtletiFundacion

La Fundación Atlético de Madrid ha impulsado durante años programas enfocados en la inclusión, la salud y la educación, y esta visita se suma a una larga lista de acciones solidarias que buscan devolver a la sociedad parte de lo que el club recibe de su gente.

Con gestos sencillos pero cargados de significado, el Cholo Simeone y Carla Pereyra demostraron que el espíritu del Atlético de Madrid también se expresa en la empatía y la solidaridad, dejando una huella imborrable en los niños que, por un día, cambiaron las batas hospitalarias por sonrisas rojiblancas.



Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD