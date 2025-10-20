Mikel Arteta: "El 'Cholo' Simeone y yo somos muy cercanos, más de lo que parece"

Uno de los enfrentamientos más relevantes de la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League es la visita del Atlético de Madrid a Arsenal en Londres, en un duelo que moverá la parte alta de la clasificación. Ante esto, Mikel Arteta, exjugador y actual entrenador de los Gunners, dio su opinión acerca del partido y también con respecto a su rival en turno, Diego Pablo 'El Cholo' Simeone.

El exauxiliar técnico de Pep Guardiola reveló qué es lo que más le gusta del entrenador colchonero, mencionando también que considera que es más cercano a él de lo que la gente podría ver en general.

Arteta tiene a Arsenal como líder en Premier League | AP

Admiración por Simeone

Con respecto a enfrentar a Diego Simeone, Mikel Arteta fue directo en una entrevista exclusiva para Marca, pues habló con respecto a situaciones que a ambos estrategas les han hecho vivir de cierta manera el futbol y entrenar distinto a sus equipos, siendo Pep Guardiola uno de los temas a resaltar, ya que el entrevistador refirió a una visita del argentino al director técnico de Manchester City.

"Creo que más sería en una concreta elección de futbol, visión o sentimiento de cómo sentimos este deporte. Creo que en muchas de las cosas que vivimos los dos, como entrenadores, no tan pegadas al juego quizá, estamos muy cerca, más cerca de lo que parece", mencionó Arteta con respecto a Simeone.

Mikel fue semifinalista de Champions con Arsenal la campaña anterior | AP

Además, ocupó parte de sus declaraciones para elogiar a quien será su rival de banquillo este próximo martes en Emirates Stadium: "Su identidad. El Atlético es lo que es él y lo que transmite él. Y eso es muy complicado de conseguir y más aún hacerlo a ese nivel y durante tantos años. Me parece impresionante", respondió a la pregunta de qué es lo que más admira del estratega argentino.

¿Cuál es la exigencia para Mikel en Arsenal?

El entrenador español también recibió preguntas con respecto a la falta de títulos desde que está a cargo del banquillo gunner, situación para la cual también tuvo una respuesta precisa, pues no considera que el equipo esté obligado a algo en particular; sin embargo, sabe que la buena manera de trabajar los ha llevado al 'ojo del huracán'.

Declan Rice y Eberechi Eze previo al duelo ante Atleti | AP

"Llevamos esa presión con naturalidad. Hemos creado nosotros, con nuestro trabajo, unas expectativas grandes y esto forma parte del futbol de élite. Además, son cosas que se generan fuera y no podemos controlarlas. Nosotros estamos más en el día a día, en que el equipo esté en la dirección en la que tiene que estar para que en abril o mayo, que es cuando se decide todo, estemos preparados", puntualizó.

Un tema adicional dentro de la plática fue la situación de su plantilla, en conjunto con el mercado de transferencias reciente para poder reforzar al club: "Estoy contento con los fichajes, hemos hecho un mercado muy bueno, aprendiendo del pasado, con perfiles que no teníamos y necesitábamos y ahora es cuestión de que todo funcione y que cada uno haga mejor al otro", resaltó.

Atlético vestirá la tercera equipación en su visita a Londres | X: @Atleti