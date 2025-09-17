Pep Guardiola lanza advertencia sobre el Manchester City en Champions League

El técnico español habló sobre cómo han subestimado a su equipo esta temporada

David Torrijos Alcántara
17 de Septiembre de 2025

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola habló sobre su nueva aventura en la Champions League para esta temporada, en la que según expertos, casas de apuestas y demás estadísticas, no son tan favoritos como Liverpool, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal o Real Madrid.

¿Qué dijo Guardiola sobre la Champions League? 

Ante ello, Guardiola insinuó que deberían esperar más del Manchester City, especialmente porque no hace mucho levantaron ‘La Orejona’ (en 2023). Sin embargo, el técnico español no le presta mucha atención a lo que se diga fuera.

“Aparentemente no somos (uno de los favoritos). Disfruta del momento, del viaje, estamos contentos de estar aquí. Anteriormente hemos estado entre los favoritos. Solo hemos ganado una vez. Es mucho para la dificultad de la competición y solo nos centramos en mañana, en el partido que tenemos que jugar”, dijo Guardiola.

¿Contra quién jugará el Manchester City en Champions League? 

El Manchester City se verá las caras con el Napoli, equipo que quedó Campeón de la Serie A en la temporada pasada. Además cuentan con el exfutbolista de los de Guardiola, Kevin de Bruyne, quien regresará pronto al Etihad Stadium.

Guardiola y sus dirigidos afrontarán una nueva temporada en la Champions League, torneo el cual solo han podido conquistar una vez. El español busca dominar este certamen, como lo hizo recientemente en la Premier League.

