Duelo de millonarios: River Plate enfrentará a Palmeiras, el club más caro de América

En los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, uno de los duelos más especiales será el de River Plate ante Palmeiras, pues se trata de dos equipos con una fuerte relevancia en sus respectivos países. Además de ello, hay un tema económico que llama la atención de los aficionados.

Y es que, River Plate se ha caracterizado en el futbol argentino por su capacidad económica, es por ello que le llaman ‘El Millonario’, especialmente en 1930, cuando realizaron contrataciones importantes y costosas para ese tiempo. Actualmente es el equipo mejor valuado en Argentina.

¿Cuánto valen River Plate y Palmeiras?

Para el encuentro con Palmeiras, River Plate enfrentará una situación económica muy distinta a lo que acostumbra, pues el Verdao es el club más caro del continente, con una valuación de 212 millones de euros, de acuerdo a información de Transfermrkt.

Por otro lado, River Plate es el mejor valuado de Argentina, con 90 millones de euros. El jugador más caro del Millonario es Kevin Castaño, con un valor de 8 MDE, mientras que el más costoso del Verdao es Vitor Roque con 20 MDE.

Duelo de millonarios en Copa Libertadores

Duelo de millonarios en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, fase en la que River Plate se enfrentará a lo que pocas veces le sucede: un equipo más valioso que ellos en el continente.

