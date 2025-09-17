Duelo de millonarios: River Plate enfrentará a Palmeiras, el club más caro de América

En los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, el más valioso de Argentina se verá las caras con el Verdao

Duelo de millonarios: River Plate enfrentará a Palmeiras, el club más caro de América
Duelo de millonarios: River Plate enfrentará a Palmeiras, el club más caro de América | AP
David Torrijos Alcántara
17 de Septiembre de 2025

En los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, uno de los duelos más especiales será el de River Plate ante Palmeiras, pues se trata de dos equipos con una fuerte relevancia en sus respectivos países. Además de ello, hay un tema económico que llama la atención de los aficionados.

MEXSPORT

Y es que, River Plate se ha caracterizado en el futbol argentino por su capacidad económica, es por ello que le llaman ‘El Millonario’, especialmente en 1930, cuando realizaron contrataciones importantes y costosas para ese tiempo. Actualmente es el equipo mejor valuado en Argentina

¿Cuánto valen River Plate y Palmeiras? 

Para el encuentro con Palmeiras, River Plate enfrentará una situación económica muy distinta a lo que acostumbra, pues el Verdao es el club más caro del continente, con una valuación de 212 millones de euros, de acuerdo a información de Transfermrkt.

MEXSPORT

Por otro lado, River Plate es el mejor valuado de Argentina, con 90 millones de euros. El jugador más caro del Millonario es Kevin Castaño, con un valor de 8 MDE, mientras que el más costoso del Verdao es Vitor Roque con 20 MDE.

Duelo de millonarios en Copa Libertadores

Duelo de millonarios en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, fase en la que River Plate se enfrentará a lo que pocas veces le sucede: un equipo más valioso que ellos en el continente.

MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

¿De vuelta a las canchas? José Mourinho tiene pláticas avanzadas para dirigir al Benfica

Futbol Internacional | 17/09/2025

¿De vuelta a Portugal? José Mourinho tiene pláticas avanzadas para dirigir al Benfica
Real Madrid: Trent Alexander-Arnold estará fuera 6-8 semanas tras lesión en Champions League

Futbol Internacional | 17/09/2025

Real Madrid: Trent Alexander-Arnold estará fuera 6-8 semanas tras lesión en Champions League
¿Cambia de equipo? David Beckham revela estar harto del Manchester United

Internacionales | 16/09/2025

¿Cambia de equipo? David Beckham revela estar harto del Manchester United
Te recomendamos
Tite, histórico entrenador brasileño, apunta a ser el nuevo estratega de Venezuela
Futbol
CONMEBOL

LO ÚLTIMO

 