¿Cambia de equipo? David Beckham revela estar harto del Manchester United

El histórico exfutbolista inglés David Beckham, leyenda del Manchester United, se mostró visiblemente decepcionado por la crisis deportiva que atraviesan los Red Devils y lanzó fuertes críticas hacia el equipo y algunos de sus jugadores.

En declaraciones recientes, Beckham dejó clara su frustración por la falta de actitud y compromiso dentro del plantel, especialmente después de la derrota del equipo en el Derby de Manchester en la Premier League.

Lamenta el paso del United | MEXSPORT

Criticó al equipo

“No me gusta lo que veo. Como exjugador y aficionado, espero que estén sufriendo tanto como nosotros. Y estoy seguro de que sí, porque no salen al campo sin ganas de ganar”, expresó. “Acaban de enfrentarse a un equipo como el Manchester City en su estadio y cuando pierdes un partido así, no sales de tu casa durante un tiempo, porque si lo haces, te encontrarás con aficionados del United”, señaló.

Criticó al equipo de sus amores | AP

Está harto de la actualidad del equipo

Beckham confesó que le duele ver al club donde brilló y conquistó títulos en una situación tan complicada, y no ocultó su hartazgo ante los malos resultados, “Fue muy difícil de ver y, como dije, como aficionado del United, estoy un poco harto de ver estos partidos y lo que estamos viendo”, finalizó.

Actualmente los Red Devils marchan 14tos en la Premier League tras sumar sólo cuatro puntos en cuatro partidos. De momento suman solo una victoria.

Está harto de las derrotas | MEXSPORT