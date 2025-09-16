Leyenda del Real Madrid al borde del llanto confiesa amenaza de secuestro a su hija

El exfutbolista Rafa Martín Vázquez, una de las grandes figuras de la Quinta del Buitre, abrió su corazón en una reciente entrevista a diario As y confesó uno de los episodios más oscuros de su carrera en el Rafa Martín Vázquez las amenazas de secuestro contra su hija mayor durante su segunda etapa en el club merengue.

“Terminaba de entrenar y me esperaban para insultarme. Recibí amenazas… Llamaban de noche a casa, me decían que iban a secuestrar a mi hija. Me asusté muchísimo”, relató Martín Vázquez, visiblemente afectado al recordar aquel capítulo que casi lo lleva al límite.

El exjugador explicó que puso la situación en manos del club, la Policía y Telefónica, ya que sospechaba que su línea estaba intervenida. Sin embargo, pese a las investigaciones, el caso nunca tuvo una resolución clara. “Era muy extraño… y ahí se quedó la cosa”, añadió.

A pesar del clima hostil que enfrentaba fuera del campo, el centrocampista rindió dentro de él: su regreso coincidió con la conquista de la Copa del Rey y con una notable mejoría del equipo en la Liga, aunque la temporada terminó marcada por la dolorosa derrota en Tenerife.

Su segunda salida del Real Madrid también estuvo rodeada de circunstancias poco claras. Según confesó, estuvo dispuesto a rebajarse el sueldo a la mitad, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y terminó fichando por el Deportivo de La Coruña bajo la dirección de John Toshack.

Las palabras de Martín Vázquez evidencian el lado más duro y desconocido del fútbol profesional: el peso de la presión, la hostilidad de un sector de la afición y, en este caso, las amenazas que afectaron directamente a su familia.