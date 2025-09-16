Real Madrid remonta y vence a Marsella con doblete de Mbappé

El Real Madrid salvó un discreto debut en la Champions remontando un partido que se le puso 0-1 en contra gracias a dos penaltis marcados por un Mbappé que volvió a ser el mejor en este inicio de temporada.

El gol de Timothy Weah antes de la primera hora de partido obligó al Real Madrid a un esfuerzo supremo, y más teniendo en cuenta que con 1-1 en el marcador Carvajal fue expulsado con roja directa por un leve toque en la cabeza al portero argentino Rulli, que exageró la caída de forma lamentable provocando la expulsión del capitán madridista.

Mbappé l AP

Otro milagro en el Bernabéu

Pero el Bernabéu volvió a hacer un milagro, y como pasó en el partido de Liga ante la Real Sociedad, el conjunto madridista fue capaz de ganar con uno menos gracias a la segunda pena máxima anotada por Kylian después, eso sí, de unas discutidas manos en el área de los franceses. El árbitro fue de lo peor del partido.

Champions League l AP

Mbappé con doblete

En la primera parte el Real Madrid sí pudo marcar más goles, con un buen Mbappé y un buen inicio de juego de Mastantuono, pero el Marsella resistió hasta una segunda parte en la que las polémicas se adueñaron del partido.

El Marsella muy poco ambicioso, que en ningún momento fue a por el partido cuando se quedó con uno más y terminó por tener esa ventaja y empate en su momento.

Al final, triunfo madridista, aunque en el juego no convenció lo suficiente como para reivindicarse como uno de los grandes favoritos a ganar esta Champions.

Real Madrid l AP