Kylian Mbappé asegura que Francia y el Real Madrid tienen lo necesario para “grandes cosas”

Kylian Mbappé se reincorporó a la selección de Francia para el arranque de la clasificación rumbo al Mundial de 2026, donde enfrentarán a Ucrania en el partido más exigente del grupo. El delantero del Real Madrid llega motivado tras un inicio positivo con su nuevo club y aseguró que se avecina un año lleno de oportunidades tanto a nivel personal como colectivo.

¿Qué dijo Mbappé sobre la temporada?

“Estoy muy contento de poder empezar una nueva temporada. He venido con muchas ganas. Es un gran año para mi club, mi selección y para mí. Hay todo lo necesario para hacer grandes cosas, y eso empieza mañana. Intento no pensar demasiado en el final de la temporada”, señaló el atacante.

El capitán de Francia también se refirió a uno de los temas que más debate genera en el futbol actual: la cantidad de partidos que disputan los jugadores de élite. “No sé si estamos preparados para jugar una temporada de 60 partidos. Por mi experiencia en el futbol, veo muchos partidos y no recuerdo haber visto a ningún jugador disputar más de 60 partidos de alto nivel. Siempre habrá partidos en los que rindas un poco menos”, expresó.

Mbappé se queja de la cantidad de partidos

Mbappé enfatizó que el problema no es la cantidad de compromisos, sino la recuperación que reciben los futbolistas. “Podemos dar explicaciones, pero la respuesta es siempre que ganamos mucho dinero, ‘jueguen’, y por eso jugamos. Va a seguir así. Solo necesitamos un poco más de descanso para poder volver. No es una cuestión de partidos, sino más bien de recuperación”, advirtió.

De cara a esta nueva etapa con Francia y el Real Madrid, Mbappé se mostró convencido de que la experiencia adquirida como capitán lo ayudará a afrontar la exigente temporada. Entre las grandes metas está guiar a los ‘Bleus’ hacia el Mundial de 2026 y consolidarse como referente en el proyecto de Didier Deschamps, a quien calificó como “un monumento del futbol francés”.

