"Messi es inigualable, no habrá nadie igual": Scaloni se sincera previo a 'despedida' del 10

Este jueves, Argentina y Lionel Messi tendrán un partido especial, pues será la última vez que el astro defienda la camiseta de la Albiceleste en casa en un juego de Eliminatorias.

Ante esta situación, Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, alabó a Messi y aseguró que, para él, será imposible volver a ver a un jugador como el 10.

AP

Asimismo, mandó un mensaje en el pidió "disfrutar" al futbolista del Inter Miami durante el tiempo de carrera que le resta.

"Casi podría asegurar que va a ser imposible que veamos otra cosa igual. Al menos de lo que yo vi, creo que Leo es inigualable. Al final, al que le gusta el fútbol le gusta que él esté, así que por ahora disfrutémoslo", dijo en conferencia de prensa.

AP

El último Mundial de Messi

El legendario jugador argentino cumplirá 39 años durante la próxima Copa del Mundo y cerrará un ciclo con seis ediciones del torneo disputadas.

El propio futbolista ha señalado que será el último Mundial al que asista, por lo que hay muchas expectativas por lo que pueda hacer en 2026.