Lionel Messi provoca lágrimas por su adiós de Argentina en conferencia de Scaloni

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni habló ante los medios previo a la última Fecha FIFA de Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026, el cual apunta a ser el último partido de Lionel Messi en su país como parte de la albiceleste.

Scaloni vive momento emotivo con periodista

Scaloni vivió un momento emotivo luego de responder una pregunta sobre su convivencia con Messi desde sus inicios hasta esta etapa de su carrera. El entrenador se percató de las lágrimas de un reportero y se refirió a él “¿está llorando? No era mi intención”, dijo Scaloni. “Me diste la alegría más grande de mi vida”, contestó el periodista.

¿Qué dijo Scaloni sobre Messi?

Scaloni también tomó un humor emocional, con los ojos llorosos y con la voz quebrada. “Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Es un placer, poco más que decir”, mencionó sobre Messi.

“Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner a pensar en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante”, agregó Scaloni antes del emotivo momento.

