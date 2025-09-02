Portugal rinde homenaje a Diogo Jota y Jorge Costa con emotiva ceremonia

Recordaron a sus futbolistas. Familiares, amigos, compañeros y las principales autoridades de Portugal se reunieron este martes en la sede de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) para rendir homenaje a Diogo Jota y Jorge Costa, dos figuras del balompie lusitano fallecidas recientemente.

Diogo Jota, de 28 años, murió el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico en España, junto a su hermano André, de 25 años. El volante ofensivo tuvo paso por Atlético de Madrid, Porto, y desde 2020 militaba en el Liverpool. Su hermano André Silva jugaba en el Penafiel, de la Segunda División de Portugal.

Por su parte, Jorge Costa, de 53 años falleció el 5 de agosto tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en las instalaciones del Porto, donde era director de futbol profesional desde 2024. Como futbolista, fue un emblema del club, disputando más de una década con los Dragones entre 1992 y 2005, además de desarrollar una carrera como entrenador en distintos países.

Homenajearon a los hermanos

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro Luís Montenegro encabezaron el acto, que en un principio estaba pensado para celebrar la victoria en la Liga de Naciones, pero que se transformó en una despedida para los futbolistas.

Toda la Selección de Portugal, dirigida por el técnico español Roberto Martínez, acudió a la ceremonia, incluyendo referentes como Cristiano Ronaldo, João Félix y Rúben Neves. Este último, gran amigo de Diogo Jota, reveló que se tatuó una imagen en la que ambos aparecen abrazados.

Reconocimientos

El presidente de la FPF, Pedro Proença, anunció la creación de la Plaza de los Héroes en la sede federativa para honrar a quienes marcaron la historia del futbol portugués. Asimismo, el Gobierno entregó a las familias la Medalla de Atleta de Mérito, mientras que Rebelo de Sousa condecoró a los fallecidos con la Orden del Mérito.

Al final del evento, se descubrieron dos placas en el exterior del FPF Arena, conmemorando a ambos futbolistas.

