Ídolos Portugal vs Ídolos Mundo: Conoce la causa del Legends Charity Game y cómo donar

El próximo lunes 15 de septiembre de 2025, Lisboa será sede de un evento histórico: el Partido Benéfico de las Leyendas, que enfrentará a las Leyendas de Portugal, lideradas por Luis Figo, contra las Leyendas del Mundo, capitaneadas por figuras como Kaká y Michael Owen.

El encuentro, organizado por Sport Global, se disputará en el Estádio José Alvalade, hogar del Sporting CP, y reunirá a más de 50 mil aficionados en directo y millones de espectadores en todo el mundo a través de sus socios de transmisión.

Serán los capitanes | ESPECIAL

Un juego con causa: ¿a quién ayudará el Partido Benéfico de las Leyendas?

El objetivo principal del evento es recaudar más de 1 millón de euros que se destinarán íntegramente a proyectos sociales y humanitarios. Todos los beneficios se canalizarán a través de la Fundación Benéfica Sport Global, apoyando a cuatro organizaciones:

Cruz Vermelha Portuguesa : atención médica, capacitación y respuesta a emergencias en Portugal.

: atención médica, capacitación y respuesta a emergencias en Portugal. Cáritas Portuguesa : apoyo a comunidades marginadas dentro y fuera del país.

: apoyo a comunidades marginadas dentro y fuera del país. Alerta Internacional : iniciativas de resolución de conflictos y construcción de paz.

: iniciativas de resolución de conflictos y construcción de paz. Cruz Roja Ucraniana: asistencia humanitaria, refugio y apoyo psicológico a víctimas de la guerra.

Cada gol y cada donación significarán un paso hacia la transformación de miles de vidas en Portugal, Ucrania y otras regiones del mundo.

Estas cuatro organizaciones serán beneficiadas | ESPECIAL

Estrellas confirmadas para el Partido Benéfico Legends 2025

Entre las leyendas confirmadas se encuentran:

Portugal: Figo, Pepe, Deco, Nani, Nuno Gomes, Ricardo Carvalho, José Bosingwa.

Figo, Pepe, Deco, Nani, Nuno Gomes, Ricardo Carvalho, José Bosingwa. Internacionales: Carles Puyol, Roberto Carlos, Cafú, Del Piero, Patrice Evra, John Terry, Edwin van der Sar, Petr Cech, Henrik Larsson, Javier Zanetti, Gheorghe Hagi, Javier Saviola y más.

Además, durante el descanso, el dúo Calema ofrecerá un espectáculo en vivo para los 50 mil asistentes.

Entradas y precios

Las entradas ya están a la venta en la web oficial desde 10 euros para adultos y 6 euros para niños, mientras que las entradas Premium tienen un costo de 35 euros (adultos) y 20 (niños menores de 12 años).

Estas serán las figuras presentes | ESPECIAL

¿Cómo hacer tu donación al Partido Benéfico de las Leyendas?

Si no puedes asistir, también puedes contribuir de manera directa con una donación en línea:

Ingresa al sitio oficial: legendscharitygame.com/pt Haz clic en “Haz tu donación”. Selecciona la opción “Dar ahora”. Escoge la cantidad que deseas aportar. (Opcional) Añade un mensaje junto a tu donación. Completa tus datos de pago con tarjeta.

Con este sencillo proceso, estarás apoyando a miles de personas en situación vulnerable y formando parte del legado solidario que Sport Global busca construir de cara al Mundial 2030.