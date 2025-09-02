¿Bombazo? Guillermo Ochoa tenía todo arreglado para llegar al Real Madrid

El presente de Guillermo Ochoa es incierto. El mercado de transferencias cerró y el histórico guardameta mexicano sigue sin equipo, un panorama que contrasta con lo que pudo haber sido su destino hace apenas dos años: defender la portería del Real Madrid.

Memo Ochoa estuvo cerca del Real Madrid | IMAGO7

Mauricio Ymay, periodista de ESPN, reveló que en 2023 Ochoa estuvo muy cerca de convertirse en jugador del conjunto merengue. El fichaje se dio como una posibilidad real ante lo que parecía la inminente salida de Andriy Lunin, sin embargo, la grave lesión en la rodilla de Thibaut Courtois cambió todo el panorama dentro del club.

“Hace no mucho se lesiona Courtois, Memo había hablado ya con el entrenador de porteros de Carlo Ancelotti del Real Madrid para ser el segundo de Courtois porque Lunin se iba del Real Madrid. Se lesiona Courtois, Lunin se vuelve el 1 y Memo se queda sin esa posibilidad”, mencionó Ymay.

Según el reporte, Memo tenía un acuerdo de palabra con el cuerpo técnico del Real Madrid para sumarse como relevo de Courtois. Sin embargo, la decisión final de Lunin de permanecer en el club terminó por frenar la contratación del mexicano.

Actualmente Guillemo Ochoa no tiene equipo | IMAGO7

Dos años después, Ochoa nunca ha hecho pública esta información, pero el giro del destino es evidente: de haber defendido el arco del club más grande del mundo, hoy atraviesa la incertidumbre de no contar con equipo.

Clubes grandes han sondeado a Ochoa

A lo largo de su trayectoria, Guillermo Ochoa ha sido vinculado con instituciones de gran peso en Europa como el PSG y el propio Real Madrid. No obstante, distintos factores impidieron que esos fichajes se concretaran y su carrera terminó desarrollándose principalmente en equipos que peleaban la permanencia, como Ajaccio en Francia, Granada y Málaga en España, o Salernitana en Italia.

Ochoa se encuentra en la busqueda de equipo | IMAGO7