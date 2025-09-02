Compañero de Messi en la MLS da el salto a Europa y se une a histórico de Italia

Benjamin Cremaschi fue cedido a préstamo del Inter Miami al Parma

Associated Press (AP)
2 de Septiembre de 2025
Benjamin Cremaschi es cedido del Inter Miami al Parma
Benjamin Cremaschi es cedido del Inter Miami al Parma | AP

El mediocampista estadounidense Benjamin Cremaschi fue cedido a préstamo del Inter Miami al Parma, brindándole al joven de 20 años la oportunidad de demostrar su valía en la Serie A antes de un Mundial en casa.

Parma informó que el acuerdo de préstamo incluye una opción de compra.

Inter Miami dijo al anunciar el movimiento el martes que Cremaschi es el "producto de academia de mayor perfil" del club.

INTER MIAMI

INTER MIAMI

Cremaschi, el capitán del equipo sub-20 de Estados Unidos, ha hecho tres apariciones para el equipo nacional mayor y participó en los Juegos Olímpicos de París del año pasado. Nació en Estados Unidos de padres argentinos.

Jugó 107 partidos para el Inter Miami, anotando ocho goles y proporcionando nueve asistencias, y también participó con el equipo en el reciente Mundial de Clubes.

Imagen

Imagen

TE PUEDE INTERESAR

'Tano' Ortíz dirigirá en Sudamérica después de su paso por México

Internacionales | 02/09/2025

Colo Colo presenta a Fernando Ortiz: “Lo elegimos por su trabajo en América y Monterrey”
¿Lionel Messi convenció a Alejandro Garnacho de fichar con Chelsea?

Internacionales | 02/09/2025

¿Lionel Messi convenció a Alejandro Garnacho de fichar con Chelsea?
Tunden a Luis Suárez

Internacionales | 02/09/2025

“Es despreciable”: Exestrella de la Selección de Estados Unidos explota contra Luis Suárez
Te recomendamos
Roma se queda sin Santiago Giménez: Gasperini revela su plan ofensivo tras el cierre del mercado
MLS
Serie A
Futbol

LO ÚLTIMO

 