Lionel Scaloni explota por la Finalissima: "Hubiera preferido no jugarla"

La Finalissima ya tiene fecha para jugarse, la Fecha FIFA de marzo previo a la Copa del Mundo del 2026, algo que no le pareció al entrenador de la selección campeona del mundo en Qatar 2022, Lionel Scaloni.

El seleccionador argentino aseguró, en entrevista con TNT Sports, que hubiera preferido jugar ese partido en otro momento del calendario, hablando de la cercanía y la importancia antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá para el Mundial.

Lionel Scaloni se quejó de la Finalissima | AP

"Hubiera preferido no jugarla antes del Mundial, porque me parece que hubo tiempo para jugarla antes", comentó Scaloni sobre la fecha del partido

Además de la queja de Scaloni por la calendarización, el entrenador argentino aseguró que, desde su perspectiva, "los han matado" pues, gracias a la Nations League, ahora los sudamericanos no pueden competir con los europeos.

España campeona de la Eurocopa | AP

"España no pudo porque tenía la Nations League, que se han inventado ellos y a nosotros como sudamericanos nos ha matado, porque no podemos competir contra europeos, porque ellos hicieron su propio torneo", aseveró.

¿Cuándo se juega la Finalissima?

Aunque no tiene una fecha específica, todo indica que este encuentro se estará jugando en la fecha FIFA del próximo mes de marzo, que va del 26 al 31 de marzo del 2026, y que es el último parón de selecciones antes del arranque de la Copa del Mundo.

Asimismo, este encuentro se jugará en una sede neutral, todavía por definir.

Argentina ganó el Mundial del 2022 | AP