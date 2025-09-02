“Es despreciable”: Exestrella de la Selección de Estados Unidos explota contra Luis Suárez

El acto bochornoso que protagonizó Luis Súarez sigue causando reacciones en el mundo deportivo y más allá, ahora una exestrella de la Selección de Estados Unidos habló sobre lo sucedido y no dudó en dejarle un recadito tras el Seattle Sounders vs Inter Miami.

Alexi Lalas, exjugador del Team USA, repudió lo sucedido durante el programa de ‘Morning Footy’: “Esto es realmente impactante, fue algo sin clase y vil. Suárez merece una larga suspensión. Él es el que empieza la pelea”.

Leagues Cup l AP

El exjugador de Estados Unidos también hizo ver su punto de vista desde su cuenta oficial de X rechazando este acto grosero sobre una persona de la tercera edad que pertenecía a la seguridad y que simplemente se detuvo a escuchar las palabras del uruguayo.

“Escupir es un acto vil, despreciable e irrespetuoso. Preferiría que me dieras un puñetazo en la cara... que sé que a algunos les encantaría”", resaltó Alexi Lalas.

Luis Suárez l AP

¿Qué sucedió con Luis Suárez?

Luis Suárez se llevó el protagonismo, además de Sergio Busquets, en una pelea campal dentro del terreno de juego al término del cotejo entre Inter Miami y Seattle Sounders. El exseleccionado de Uruguay lanzando un escupitajo a una persona de la tercera edad y el español un puñetazo.

Todavía no hay sanción

Hasta el momento no se ha oficializado una sanción por parte del Comité Disciplinario de la MLS o en su caso especial por parte de la Leagues Cup, se prevé que sean varios partidos para ambos jugadores que fueron los principales jugadores.

Pelea en Leagues Cup l AP