¿Cuántos partidos de sanción recibiría Luis Suárez por escupitajo en Leagues Cup?

Luis Suárez protagonizó uno de los momentos pocos vistos dentro del futbol; el uruguayo terminó lanzando un escupitajo en el rostro de un elemento del cuerpo técnico del Seattle Sounders, de avanzada edad, y esto podría traerle una dura sanción.

Hasta el momento no se ha hecho oficial la sanción sobre el ‘Charrúa’ pero se espera que sea varios juegos; de acuerdo al reglamento disciplinario el sudamericano podría recibir de 1 a 3 partidos. Cabe aclarar que esto por no haber recibido la expulsión dentro del juego.

Leagues Cup l AP

Sin embargo, por la gravedad de la situación le podría acarrear de 6 a más partidos debido a una mordedura o un escupitajo como lo sucedido con el uruguayo. Recordar que en su momento Suárez se llevó 9 partidos y 4 meses inhabilitado por morder a Chellini en una Copa del Mundo.

¿Cuál fue la sanción para HH por escupitajo?

Cabe mencionar, que Héctor Herrera vivió un momento similar en la MLS al dejar un escupitajo dirigido al árbitro, hacia el césped, en el duelo del Houston Dynamo vs Seattle Sounders y esa acción provocó una sanción y a la postre su salida del equipo.

En ese momento el Comité disciplinario de la MLS con dos partidos (tres en total) tras ver la expulsión, y fue multado con una cantidad que no fue revelada, que cumplió tras su llegada al Toluca en el Clausura 2025.

Suárez l AP

No sería el único

Luis Suárez no sería el único que terminaría llevándose una sanción; y es que, además de él también se vieron involucrados en la pelea entre ambos equipos a jugadores como Sergio Busquets, Maximiliano Falcón y Tomás Avilés. El español con un puñetazo a Obed Vargas.

Pelea l AP

