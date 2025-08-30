Lionel Messi y Luis Suárez debutan con victoria en el futbol uruguayo

El Deportivo LSM venció en su debut en la cuarta división
| 30 Ago, 2025

¡No paran! Lionel Messi y Luis Suárez, exjugadores del FC Barcelona y actuales futbolistas del Inter Miami en la MLS, 'debutaron' con una victoria en la cuarta división del futbol uruguayo gracias a su club: Deportivo LSM.

El cuadro, que fue anunciado en mayo de este año por Luis Suárez, debutó con goles de Martín Parodi y Rodrigo Pastorini para vencer al Academia.

El Deportivo LSM está dirigido por Rafael Cánovas y se enfrentará a los otros 13 equipos que conforman la cuarta liga del futbol uruguayo, donde jugarán contra equipos como Gorriones, Real Montevideo, Rincón FC y Montevideo Boca Juniors

Luis Suárez compartió una historia en sus redes sociales donde se aprecia que está siguiendo la transmisión del juego del Deportivo LSM.

