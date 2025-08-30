¡Lobo histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano con 200 partidos en Premier League

Raúl Jiménez ha hecho historia en Inglaterra, el jugador del Fulham se convirtió en el primer mexicano en alcanzar los 200 partidos disputados en la Premier League tras tener alrededor de 30 minutos de juego ante el Chelsea en la tercera fecha.

El canterano de las Águilas del América suma hasta el momento un total de 14 mil 704 minutos sobre el terreno de juego duplicando la cantidad que tiene el registro de Javier ‘Chicharito’ Hernández que se quedó en 158 juegos.

Jiménez que ha desfilado con el Wolverhampton, (disputando 135 partidos) y Fulham (disputando 65 partidos) en la Premier League registra 59 goles y 21 asistencias dentro la liga doméstica.

Mexicanos que se encuentran en la lista de más juegos

Detrás del futbolista de 34 años se ha quedado Javier Hernández con el registro en Manchester United de 103 juegos y West Ham con 55. Por su parte, Edson Álvarez le sigue en el tercer puesto con 59 partidos y 4.165 minutos.

Más abajo está exjugadores como Carlos Vela que alcanzó la cifra de 37 duelos (mil 26 minutos), Carlos Salcido con 23 partidos (mil 902 minutos) y Guillermo Franco con también 23 juegos (mil 370 minutos).

Próximo juego del Fulham

El Fulham ha iniciado la temporada 2025-26 con un empate, un triunfo y una derrota; para sumar cuatro unidades tras tres juegos ahora buscarán quedarse con las tres unidades en casa ante el Leeds United con Raúl Jiménez que buscará seguir sumando minutos.

