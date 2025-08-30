Chelsea vence a Fulham de Raúl Jiménez; el mexicano vuelve a ser suplente

El Fulham de Raúl Jiménez continúa sin conocer la victoria en la presente temporada de la Premier League, luego de caer 2-0 en su visita a Stamford Bridge frente al Chelsea. El delantero mexicano inició el encuentro en el banquillo y disputó apenas 30 minutos sin poder marcar diferencia.

Chelsea gana 2-0 en casa | AP

El partido comenzó con un Fulham que intentó sorprender y hasta se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Joshua King. Sin embargo, el VAR anuló la anotación por una falta previa de Rodrigo Muniz sobre Trevoh Chalobah.

Cuando parecía que el empate sin goles se mantendría hasta el descanso, los Blues aprovecharon una jugada a balón parado y, en el tiempo agregado (45+9’), Joao Pedro abrió el marcador para los locales, cambiando el rumbo del encuentro.

En la segunda parte, Chelsea no tardó en ampliar su ventaja. Desde los once pasos, Enzo Fernández ejecutó con calma y selló el 2-0 definitivo que entregó los tres puntos al conjunto londinense.

Joao Pedro sigue con la buena racha | AP

Raúl Jiménez, sin protagonismo

Tras haber marcado a mitad de semana en la Carabao Cup, el atacante mexicano volvió a comenzar como suplente en Premier League y, pese a recibir media hora de juego, no logró ser determinante en el ataque de su equipo.

Jiménez vuelve a ser suplente | X: @FulhamFC

Fulham sigue sin ganar

Con este resultado, Fulham suma dos empates y una derrota en sus primeros tres partidos de liga, manteniéndose sin victorias en el arranque de la temporada.

