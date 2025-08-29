¡Competición Mexa! Estos son los mexicanos que han jugado la Europa League

Luego de la eliminación del Fenerbahce en la ronda de clasificación de la UEFA Champions League, el cuadro turco aseguró su lugar en la Europa League, competición que ha visto a varios futbolistas mexicanos desfilar por sus canchas.

En total, en toda la historia de la competición, 31 futbolistas aztecas han disputado la UEFA Europa League, de los cuales, solamente se han coronado tres, siendo Javier Hernández el último mexicano en "levantar" esta copa.

Hugo Sánchez ganó la Copa de la UEFA con el Madrid | realmadrid.com|

Además de Chicharito, que recibió medalla por haber estado registrado con el Sevilla, Hugo Sánchez (1986) con el Real Madrid y Nery Castillo (2009) con el Shakhtar Donetsk completan el podio de jugadores mexicanos en ganar la Europa League.

Dentro de los más destacados, aparecen nombres como Raúl Jiménez, Jared Borgetti, Omar Bravo, Carlos Salcido, Francisco "Maza" Rodríguez, entre otros, siendo Andrés Guardado el mexicano que más apariciones tiene en esta competición, con 32 partidos disputados.

Guardado es el mexicano que más partidos tiene en UEL | AP|

Mexicanos que han jugado Europa League

Hugo Sánchez Hirving Lozano Erick Gutiérrez Raúl Jiménez Edson Álvarez Rafael Márquez Luis García Jared Borgetti Nery Castillo Carlos Salcedo Francisco Rodríguez Manuel Negrete Jesús Corona Miguel Layún Héctor Herrera Gerardo Arteaga Omar Bravo Andrés Guardado Diego Lainez Pável Pardo Ricardo Osorio Héctor Moreno Diego Reyes Giovani dos Santos Jonathan dos Santos Carlos Vela Javier Hernández Alan Pulido Guillermo Franco Efraín Juárez Santiago Giménez

Jared Borgetti jugó Europa League con el Bolton | @PaseDeGooooool|