¡Competición Mexa! Estos son los mexicanos que han jugado la Europa League

Estos son los jugadores mexicanos que han disputado la UEFA Europa League en toda su historia
Marcos Olvera García
| 2025-08-29
|
AP
| 29 Ago, 2025

Luego de la eliminación del Fenerbahce en la ronda de clasificación de la UEFA Champions League, el cuadro turco aseguró su lugar en la Europa League, competición que ha visto a varios futbolistas mexicanos desfilar por sus canchas.

En total, en toda la historia de la competición, 31 futbolistas aztecas han disputado la UEFA Europa League, de los cuales, solamente se han coronado tres, siendo Javier Hernández el último mexicano en "levantar" esta copa. Hugo Sánchez ganó la Copa de la UEFA con el Madrid | realmadrid.com

Además de Chicharito, que recibió medalla por haber estado registrado con el Sevilla, Hugo Sánchez (1986) con el Real Madrid y Nery Castillo (2009) con el Shakhtar Donetsk completan el podio de jugadores mexicanos en ganar la Europa League.

Dentro de los más destacados, aparecen nombres como Raúl Jiménez, Jared Borgetti, Omar Bravo, Carlos Salcido, Francisco "Maza" Rodríguez, entre otros, siendo Andrés Guardado el mexicano que más apariciones tiene en esta competición, con 32 partidos disputados.

Guardado es el mexicano que más partidos tiene en UEL | AP
Mexicanos que han jugado Europa League

  1. Hugo Sánchez
  2. Hirving Lozano
  3. Erick Gutiérrez
  4. Raúl Jiménez
  5. Edson Álvarez
  6. Rafael Márquez
  7. Luis García
  8. Jared Borgetti
  9. Nery Castillo
  10. Carlos Salcedo
  11. Francisco Rodríguez
  12. Manuel Negrete
  13. Jesús Corona
  14. Miguel Layún
  15. Héctor Herrera
  16. Gerardo Arteaga
  17. Omar Bravo
  18. Andrés Guardado
  19. Diego Lainez
  20. Pável Pardo
  21. Ricardo Osorio
  22. Héctor Moreno
  23. Diego Reyes
  24. Giovani dos Santos
  25. Jonathan dos Santos
  26. Carlos Vela
  27. Javier Hernández
  28. Alan Pulido
  29. Guillermo Franco
  30. Efraín Juárez
  31. Santiago Giménez

Jared Borgetti jugó Europa League con el Bolton | @PaseDeGooooool

