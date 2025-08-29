¿The last dance? Anulan gol de Santi Giménez en victoria de Milan sobre Lecce

AC Milan ganó en su segundo partido de la temporada en la Serie A al visitar a Lecce en el Estadio Via del Mare; con todos y dos goles que no subieron al marcador, los rossoneros 'respiran' después de sacar su primera victoria en la temporada.

Pavlovic fue uno de los titulares en la defensa rossonera | AP

El VAR protagoniza el partido

Milan sufrió un par de ocasiones en el partido, ya que tan solo al minuto 4, Matteo Gabbia con un remate de cabeza había adelantado a los rossoneros; sin embargo, el VAR le notificó al árbitro Livio Marinelli que existía una falta por parte del defensor central y ese primer gol fue anulado.

El primer tiempo no tuvo más emociones, pues el trámite de la primera mitad solamente llevó el foco de atención a Santiago Giménez, de quien han surgido rumores acerca de un posible intercambio a la Roma por el delantero ucraniano Artem Dovbvyk.

|

Ganaron, pero con complicaciones

En el segundo tiempo, parecía que la mala suerte seguía con 'Il Diavolo', pues al 61, tras un buen pase del belga Alexis Saelemaekers, Santi Giménez hizo una gran recepción con la zurda, para posteriormente con derecha 'mandar a guardar' el esférico; no obstante, de nueva cuenta y después de un efusivo festejo, el VAR notificó de un fuera de lugar a Marinelli, quien de nueva cuenta en el sonido local del Estadio avisó que el gol no subía al marcador.

La ventaja de Milan por fin subió al marcador en el minuto 66, después de un centro al área, cuando se hizo presente el jugador inglés Ruben Loftus-Cheek, quien de cabeza venció el arco de Lecce por tercera vez en el partido, pero la primera que en verdad contó.

Loftus-Cheek abrió el marcador para la victoria | X: @acmilan

Al minuto 85, Christian Pulisic fue parte del marcador favorecedor con un gol que le dio más tranquilidad a los dirigidos por Massimiliano Allegri, quienes ahora suben de manera momentánea a la sexta posición, con todos los partidos restantes de la fecha sin jugarse.

