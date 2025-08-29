Manuel Akanji despierta interés en Milan de Santiago Giménez

El 1 de septiembre se cerrará la ventana de fichajes en el viejo continente, por lo que muchos equipos intentarán buscar a jugadores in extremis. Uno de los involucrados es AC Milan, quien demostró interés sobre Manuel Akanji, defensa suizo que su carta es del Manchester City.

Con información de Fabrizio Romano, el conjunto Rossonero preguntó por Akanji a los Ciudadanos, en pláticas muy positivas para ambos. El coste del traspaso sería alrededor de los 15 millones de euros, aunque un tercero también se unió a las propuestas por el zaguero suizo.

Tottenham también lo busca

Varios medios ingleses también reportaron el interés de los Spurs por el defensor del equipo celeste. El conjunto londinense inició conversaciones antes con Akanji, quien no tiene definido su futuro a la fecha.

Contrato con Manchester City

De igual forma, el defensor suizo cuenta con contrato vigente con los Ciudadanos hasta el 2027, pero con un salario inferior a lo esperado. El valor estimado de mercado de Manuel Akanji es de 28 millones de euros, aunque las ofertas por él han sido de 15.

En los dos primeros partidos de Premier League, Akanji no jugó ni un solo minuto y solo estuvo en la banca en uno de ellos. La campaña anterior, el internacional suizo jugó un total de 26 partidos en la Primera División Inglesa, ya que a mediados de año sufrió una lesión en Champions League.

