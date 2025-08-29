Golpe al Arsenal: Saka lesionado, Odegaard duda y Havertz operado

La última lesión en el tendón de la corva del extremo del Arsenal, Bukayo Saka lo mantendrá fuera "por algunas semanas", dijo el entrenador Mikel Arteta el viernes antes del partido de la Premier League en Liverpool. Los Gunners quedaron como subcampeones la temporada pasada, detrás de los Reds.

Arteta ha perdido a tres de sus elementos más importantes | AP

Arsenal con muchas bajas

El partido del domingo en Anfield es un choque tempranero entre aspirantes al título, pero los Gunners se enfrentan al campeón defensor, que tiene jugadores clave lesionados, incluido el capitán Martin Odegaard.

El mediocampista se lesionó el hombro durante la victoria del Arsenal por 5-0 sobre Leeds United el fin de semana pasado.

"Todavía no ha entrenado, y si lo hace, será mañana", dijo Arteta. "Está haciendo todo lo posible, estamos haciendo todo lo posible para que esté disponible, pero tendremos que esperar a ver qué pasa mañana... si todo va bien, podrá afrontarlo", agregó.

Odegaard es parte de las bajas de los londinenses | AP

Esta semana, Odegaard fue convocado por Noruega para los próximos partidos. Saka, quien también salió del partido contra Leeds, se perdió más de tres meses la temporada pasada debido a un desgarro en el tendón de la corva que requirió cirugía.

"Esta vez no hay cirugía, no es tan grave como la anterior", dijo Arteta, añadiendo que no es la misma pierna. "Estará de baja unas semanas".

Actualización sobre Kai Havertz

Kai Havertz fue sometido a una cirugía de rodilla el jueves después de lesionarse en el partido inaugural de la temporada ante el Manchester United.

"Creo que serán semanas, pero no sé cuántos meses. Se recuperó de maravilla de la anterior. Perdimos a otro jugador importante durante muchísimas semanas, pero la cirugía fue lo correcto", dijo Arteta sobre el plazo para el regreso del delantero.

Havertz se perderá gran parte de la temporada | AP

Havertz se perdió varios meses la temporada pasada por una lesión en el tendón de la corva. El internacional alemán compartió su propia actualización el viernes en sus redes sociales: "Un pequeño contratiempo, gracias al equipo médico por toda la atención. Regresaremos pronto".

El Arsenal fichó a Eberechi Eze procedente del Crystal Palace tras la última lesión de Havertz.

